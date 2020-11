Des citoyens crient victoire dans le dossier de la Vallée d’Orford

Cette année, la Ville de Sherbrooke avait accordé le droit au promoteur de construire environ cinquante maisons unifamiliales dans ce secteur de Saint-Élie, en dehors du périmètre urbain. Or le schéma d'aménagement et de développement révisé de la ville n’en prévoyait que 18.

C’est ce qu'ont relevé, entre autres, des citoyens devant la Commission municipale du Québec. Ils dénonçaient notamment les impacts environnementaux d'un projet de cette ampleur.

Catherine Boileau était à la tête de ce groupe.

On s’est présentés devant la Commission municipale, car on n’avait pas d’autre option [...]. Le juge a décidé qu’un règlement était invalide : celui qui fixait la limite à 50 lots au lieu de 18, en disant que le schéma d'aménagement fixait la limite 18 lots, et que le tripler était un peu trop , a-t-elle indiqué en entrevue à Par ici l’info.

La ville va refaire ses devoirs, on est vraiment contents. Catherine Boileau, la citoyenne qui a amené le dossier devant la Commission municipale du Québec

Pour la Commission, le chiffre de 18 n’est pas absolu , a précisé le juge Alain R. Roy dans sa décision.

Il représente une indication du nombre maximal d’habitations autorisé à cet endroit. Lors de sa transposition dans le règlement de zonage et de lotissement, il peut en résulter une norme légèrement inférieure ou supérieure à 18 lots résidentiels, mais certainement pas une norme qui permet une résultante presque trois fois plus élevée , a-t-il ajouté.

Pas de construction dans un monde idéal

Mme Boileau attend maintenant avec impatience de voir ce qui va advenir du projet.