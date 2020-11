Une autre église de Limoilou sauvée par le cirque

L’entente en vue de la location a été signée avec la paroisse Saint-François-de-Laval vendredi dernier.

Les deux parties envisagent un partenariat à long terme afin de préserver l'église Saint-Charles-de-Limoilou et son volet patrimonial.

L’organisme Machine de Cirque, qui se spécialise dans la production de spectacles de cirque, devait se trouver un nouveau local assez rapidement, puisque son bail actuel, sur la 5e rue, prenait fin.

L’église Saint-Charles-de-Limoilou est inoccupée depuis 2012.

La fabrique se donnait un an pour évaluer toutes les options. Elle n’avait plus les moyens de débourser plus de 80 000 $ par année pour l’entretien de l’église.

Cette nouvelle entente vient toutefois miner le projet d’Espaces d’initiatives, qui travaille depuis 2015 afin d’aménager un laboratoire d’innovation sociale dans l’église Saint-Charles-de-Limoilou.

En 2003, l’ancienne église Saint-Esprit située au cœur du quartier Vieux-Limoilou est devenue l'école de cirque de Québec.

L'École de Cirque est située sur la 2e avenue, dans Limoilou (archives) Photo : Radio-Canada / Sebastien Vachon

Plus de détails à venir