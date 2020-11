Risques d’accident industriel : la papetière d’Edmundston renseigne ses voisins

Plusieurs fuites de dioxyde de chlore se sont produites dans ses installations en 2016. Des résidents ont été incommodés par les odeurs.

De tels accidents devront maintenant être automatiquement signalés à la population, en vertu d'une nouvelle réglementation fédérale. Depuis août 2020, les entreprises canadiennes qui, comme Twin Rivers, entreposent des produits dangereux, doivent informer la population de ce qu’il faut faire en cas d’urgence.

C’est qu’il faut aviser les gens avant qu’il arrive une urgence environnementale. C’est pour qu’ils puissent se protéger, qu’ils savent quoi faire, puis c’est quoi les dangers et les risques associés aux produits chimiques qu’on a ici , explique le gérant de l’environnement et de la technique chez Twin Rivers, Éric Carrier.

L’entreprise a présenté récemment son plan de communication environnementale à l’hôpital régional d’Edmundston, au district scolaire, à la communauté malécite de Madawaska, aux gens d'affaires et aux élus municipaux.

Au cours des prochains jours, des séances d’information en ligne seront offertes au public.

Le guide de la papetière Twin Rivers en cas d'urgence environnementale. Jusqu'à 6000 exemplaires ont été distribués à Edmundston.

La semaine dernière, plus de 6000 dépliants explicatifs ont été distribués aux résidences dans la municipalité.

Le message est simple. Si jamais il arrive une urgence environnementale, on doit rentrer à l’intérieur parce que ce sont des gaz. On rentre à l’intérieur, on ferme la ventilation, on ferme les sources d’air, les échangeurs d’air et tout ça. Ensuite, lorsqu’on est en sécurité, on écoute la radio, les médias sociaux pour les étapes à venir , précise Éric Carrier.

Bientôt un nouveau système d’alerte à Edmundston

D’ici la fin décembre, les autorités municipales mettront en place un système d’avertissement par messagerie pour avertir les citoyens des dangers dans le territoire. Les gens devront s’y inscrire et pourront choisir de recevoir les renseignements par courriel, par texto ou par message téléphonique.

La papetière utilisera aussi le nouveau système.

Twin Rivers pourra faire partie des mesures qu’on va implanter pour avertir les gens en cas de situation chez eux. C’est un système géoréférencé où on va pouvoir délimiter un territoire en particulier. Puis, les gens vont pouvoir recevoir un avertissement directement de Twin Rivers , souligne le directeur général de la Ville d’Edmundston, Marc Michaud.

La papetière est située au coeur de la municipalité. Un plan de communication en cas d’urgence est un outil de plus pour maintenir le bon voisinage entre l’industrie lourde et les résidents.

D’après un reportage de Bernard LeBel