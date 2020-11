Un club de natation de Regina cherche de nouveaux locaux après la fermeture du YMCA

Il n'y en a tout simplement pas assez. Lorsqu’on regarde d'autres villes de taille similaire à Regina, beaucoup d’entre elles ont plus d'installations, ainsi que des équipements plus modernes , indique-t-elle.

Le YMCA a annoncé lundi que ses installations situées sur l’avenue Victoria fermeront le 20 novembre, alors que celles du centre-ville sur la 13e Avenue fermeront le 23 novembre. Le complexe situé sur le boulevard Rochdale restera quant à lui ouvert.

J’ai le cœur lourd. Notre club est associé au YMCA depuis 1967. C’était notre lieu principal d'entraînement. Perdre cet espace et ce temps d'entraînement nous pose un véritable problème. Jeralyne Manweiler, vice-présidente, Regina Marlins

Jeralyne Manweiler déplore que le YMCA ait pris cette décision si abruptement, sans laisser de temps aux différents groupes sportifs et communautaires de se trouver un nouveau toit.

Si nous avions eu plus de temps et de marge de manœuvre, nous aurions pu mettre en place un plan d’urgence. Nous aurions essayé de trouver une solution au problème. Mais, on ne nous a pas donné cette possibilité , souligne la vice-présidente.

Elle croit également que ces fermetures empêcheront certains athlètes de nager pour une période prolongée.

Tant que nous n’avons pas un nouvel endroit pour nager, nous devons complètement suspendre les activités de nos nageurs qui ne compétitionnent pas, ainsi que celles des groupes Mini Marlins , note Mme Manweiler.

Elle espère trouver de la disponibilité dans d’autres installations aquatiques d’ici le mois de janvier.

Des difficultés financières

Le président-directeur général du YMCA de Regina, Steve Compton, indique que ses centres faisaient déjà face à des coûts d’entretien et d’investissements plus élevés depuis quelques années. Il a même envisagé de fermer l’un de ses trois complexes en 2019.

Selon lui, la pandémie n’a pas aidé les choses, alors que les YMCA de Regina rapportent une diminution de plus de 50 % du nombre de membres depuis le mois de mars.

De son côté, le président-directeur général de la Chambre de commerce de Regina, John Hopkins, est surpris de la décision de fermer temporairement ces deux centres. Il reconnaît toutefois que le bâtiment du centre-ville est vieux et que ses coûts d’entretien sont élevés.

Au bout du compte, un organisme à but non lucratif (OBNL) doit fonctionner de la même manière qu'une entreprise à but lucratif. Un OBNLorganisme à but non lucratif ne peut pas perdre de l'argent année après année et s'attendre à rester ouvert , explique M. Hopkins.

Il croit que des discussions s’imposent aux niveaux municipal, provincial et fédéral pour trouver une manière d’empêcher la fermeture permanente d'institutions comme le YMCA.

Les YMCA sont des installations importantes pour les Canadiens d'un océan à l'autre. Nous devons avoir des discussions sur leur avenir, surtout qu’ils existent depuis plus de 100 ans , souligne-t-il.

Avec les informations de Joelle Seal et Rémi Authier