Plus de besoins que de moyens pour les tout-petits de la Haute-Gaspésie

L'Observatoire des tout-petits dévoilait mardi les résultats d'un sondage sur les effets de la pandémie sur les enfants de 0 à 5 ans.

Si trois parents sur quatre affirment que la pandémie a eu des effets positifs sur leur capacité à accorder du temps à leurs tout-petits, plus de la moitié des parents affirment vivre un plus grand stress et 44 % d'entre eux perdent plus souvent leur calme.

En lisant le rapport, je n'ai pas eu de grande surprise, malheureusement , admet Guillaume Hardy, médecin au Centre de pédiatrie de la Haute-Gaspésie, en entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure!

C'est vraiment une très grosse année. La demande de services n'a jamais été aussi forte et c'est pas évident pour nous d'y répondre parce qu'on doit s'adapter nous-mêmes. Guillaume Hardy, médecin au Centre de pédiatrie de la Haute-Gaspésie

L'impact du confinement du printemps dernier se fait particulièrement sentir.

Ça a eu beaucoup d'effets un peu vicieux. On observe entre autres une exacerbation des problématiques de dépendance aux jeux vidéos et des problématiques anxieuses, surtout chez les enfants qui avaient des colères , indique Dr Hardy.

Dr Hardy constate que la pandémie a entraîné une augmentation de la dépendance aux jeux vidéos chez les enfants de la Haute-Gaspésie (archives). Photo : EvantoElements / Lifestock

Non seulement les enfants n'allaient plus à l'école, mais leurs parents ne pouvaient plus demander l'aide de leurs proches dont l'âge représente un facteur de vulnérabilité à la COVID-19.

La perte du support des grands-parents, c'est un point très important qu'on observe dans la région où les familles sont parfois tissées plus serrées. Ça chamboule beaucoup , souligne le médecin.

Manque de ressources

Le sondage met également en lumière le fait que de nombreux parents ne font pas appel aux services disponibles, même lorsqu'ils en ont besoin.

Dr Hardy croit toutefois que ce n'est pas le cas de la majorité des parents de la Haute-Gaspésie. Le lien est déjà créé, ils vont avoir le réflexe de nous appeler. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on voit , affirme-t-il.

Cependant, ça ne signifie pas pour autant que tous les enfants de la région reçoivent les services dont ils ont besoin.

Le nombre et la disponibilité des intervenants n'a pas augmenté par magie. On estime qu'il y a encore entre 100 et 150 enfants qui auraient avantage à bénéficier de nos services et qu'on ne rejoint pas, faute de moyens. Guillaume Hardy, médecin au Centre de pédiatrie de la Haute-Gaspésie

On avait à peu près 250 dossiers ouverts quand on a fini l'année dernière le 31 mars. Il y a des enfants là-dessus qu'on revoit à plusieurs reprises parce qu'ils ont des besoins particuliers. Ça risque de ressembler à ça aussi cette année , indique le médecin.

Comme chaque année, le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie participe à la Guignolée du Dr Julien, qui aura lieu le 12 décembre.