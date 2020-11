Halifax révise l’emploi du mot micmac dans ses toponymes

Des fonctionnaires municipaux vont se pencher sur les noms suivants : boulevard Micmac, promenade Micmac et Micmac Transit Terminal à Dartmouth; rue Micmac et cour Micmac à Halifax; et promenade Micmac et parc Micmac à Hammond Plains.

Le conseiller municipal Sam Austin affirme que le mot « micmac », écrit de manière anglicisée, n’est pas une insulte, mais qu’il est d’origine coloniale et périmé. La demande de révision, précise-t-il, découle des recommandations du groupe de travail sur la commémoration de Cornwallis.

La conseillère Patty Cuttell dit espérer que la révision mène à des recommandations pour que les noms de ces lieux rendent hommage aux Mi'kmaq , qui est la graphie privilégiée par les communautés autochtones. C’est incroyablement important , dit-elle, pour mieux connaître la région.

Sam Austin affirme qu’un débat se poursuit à ce sujet à Dartmouth depuis un certain temps et que la Municipalité doit y réfléchir aussi.

La conseillère Pam Lovelace souligne que le quartier qu’elle représente, celui de Hammond Plains - St. Margarets, comprend des familles originaires des communautés autochtones d’Acadia et de Sipekne'katik.

Les autorités municipales sont toutefois impuissantes quant à l’utilisation du mot micmac par le secteur privé ou le gouvernement provincial.