Le vaccin de Pfizer et BioNTech encore plus efficace qu'anticipé

Des résultats préliminaires dévoilés il y a 10 jours laissaient croire que ce vaccin à ARN messager, qui reste à être approuvé par les autorités réglementaires, présentait un taux d’efficacité de 90 %.

Ces résultats portaient cependant sur l’analyse de 94 personnes ayant contracté la COVID-19 au sein des deux groupes constitués pour l’étude, l’un ayant reçu les deux doses du vaccin, l’autre, un placebo.

Les nouveaux résultats portent plutôt sur 170 personnes infectées au sein des deux groupes : seuls 8 d’entre ont été rapportés dans le groupe ayant reçu le vaccin contre 162 parmi les participants ayant reçu un placebo.

Le vaccin s'avère en outre efficace à plus de 94 % chez les personnes de plus de 65 ans, particulièrement vulnérables et plus susceptibles de développer une forme sévère de la maladie.

Les deux sociétés affirment que leur vaccin est sécuritaire, et qu’il n’entraîne que des effets secondaires légers ou modérés, qui se dissipent rapidement.

Seuls 3,7 % des participants ont déclaré ressentir de la fatigue après l’avoir reçu, ce qui constitue l'effet secondaire le plus fréquemment rapporté, disent-elles.

L’étude clinique de phase 3 étant complétée, Pfizer et BioNTech pourront se soumettre au processus de révision par les pairs, nécessaire afin de valider les résultats.

Les autorités réglementaires, incluant la Food and Drug Administration des États-Unis et Santé Canada procéderont aussi à l’analyse des résultats.

Pfizer et BioNTech réitèrent qu’elles entendent demander une autorisation de commercialisation d'ici quelques jours à la FDA.

Lundi, la biotech américaine Moderna a annoncé que son vaccin candidat contre la COVID-19 s'avérait efficace à 94,5 %, après une analyse préliminaire des 95 premiers cas de la maladie déclarés parmi les participants à son étude clinique de phase 3.

L'étude étant menée aux États-Unis, où la maladie fait des ravages, Moderna disait s'attendre à pouvoir compléter son étude d'ici 7 à 10 jours, le temps qu'une soixantaine d'autres ne se déclarent parmi les deux groupes de participants.

Les vaccins candidats de Pfizer/BioNTech et Moderna s'appuient tous deux sur la nouvelle technologie de l'ARN messager (ARNm), qui repose sur des gènes synthétiques pouvant être générés et fabriqués en quelques semaines, et produits à grande échelle plus rapidement que les vaccins classiques.

Le gouvernement Trudeau a réservé 76 millions de doses du vaccin de Pfizer/BioNTech et 56 millions de doses de celui Moderna