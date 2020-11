Des syndicats prévoient bloquer le pont Laviolette

Les syndicats de travailleurs de la santé affiliés à la CSN, qui avaient annoncé leur intention de réaliser des actions de plus en plus perturbantes, prévoient bloquer le pont le 26 novembre.

La manifestation devrait commencer vers 7 h 30 et durer moins d'une demi-journée, a déclaré le président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec , Pascal Bastarache, en entrevue à l'émission Toujours le matin.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN) est actuellement en négociation avec Québec pour le renouvellement des conventions collectives de leurs membres.

Le 3 novembre dernier, des représentants syndicaux nous avaient confié que, selon eux, mener ce genre d’action est l’une des seules façons de se faire entendre par le gouvernement et la population, sachant qu’ils ne peuvent pas faire la grève dans leur milieu de travail.

La manifestation sur viaduc du pont Lejeune avait été organisée par les syndicats qui représentent notamment les préposés aux bénéficiaires et le personnel de bureau du réseau de la santé dans la région.

Ils sont représentés par le Syndicat du personnel paratechnique des services auxiliaires et de métier du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) ainsi que le Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et professionnels de l’administration du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec .

D’après les informations de Jonathan Roberge