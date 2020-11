Le nouveau plan d'urbanisme de la Ville de Gatineau adopté

Cette révision du plan d’urbanisme, qui vise à freiner l’étalement urbain et à miser sur le développement durable, va redéfinir le développement de la ville pour les 10 prochaines années.

Le nouveau plan, qui a fait l’objet de plusieurs consultations publiques, a été présenté aux élus lors de la réunion du 20 octobre dernier.

Ce sont des pas de géant qu’on a franchi avec ces nouveaux règlements, on protège mieux nos milieux naturels, notamment les milieux humides et le couvert forestier , a affirmé la présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement, Maude Marquis-Bissonnette, qui a piloté la révision du plan d'urbanisme.

La conseillère municipale du district du Plateau, Maude Marquis-Bissonnette. Photo : Radio-Canada

Selon Mme Marquis-Bissonnette, ce nouveau plan d’urbanisme va permettre à la ville de densifier les secteurs situés près des artères de transports, de prévoir une meilleure mixité et des zones axées sur le transport en commun.

Les stationnements qui seront aménagés à proximité des zones de transport en commun devront être souterrains ou à étages.

On planifie des écoquartiers, on ne veut plus permettre les mégacentres sur notre territoire, mais on veut en favoriser la revitalisation et le redéveloppement. Maude Marquis-Bissonnette, présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement de la Ville de Gatineau

Des changements qui pourraient aussi se traduire par la construction d'édifices en hauteur dans certains secteurs.

La protection du couvert forestier

De nombreux citoyens ont profité de la période de questions pour signaler leurs désaccords avec certains aspects du plan d’urbanisme, notamment en ce qui a trait à la protection du couvert forestier.

Mme Marquis-Bissonnette en fait une priorité et entend très bientôt se pencher sur les conditions d’abattage des arbres, réévaluer le montant des contraventions émises et élaborer un guide d’aménagement dans les milieux boisés.

À terme, ce qu’on cherche à faire, c’est d’arrêter de faire tabula rasa sur des terrains quand on veut les développer, en particulier ceux où les arbres représentent des espèces intéressantes, affirme Mme Marquis-Bissonnette.

La conseillère Audrey Bureau espère que le conseil municipal pourra régler la question de la protection du couvert forestier d’ici la fin du mandat. On en a largement parlé et j’espère que ce sera un leg que ce conseil-ci pourra laisser aux citoyens de la Ville de Gatineau, a-t-elle mentionné.

Audrey Bureau est conseillère dans le district d'Aylmer. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin a mis l’accent sur les futures discussions et consultations publiques concernant le nouveau plan d’adaptation et de lutte aux changements climatiques de la Ville, qui selon lui permettra aux citoyens de faire part de leurs préoccupations en matière d’environnement.