COVID-19 : la Première Nation de Walpole Island suspend tous ses programmes

Le Conseil de la Première Nation de Walpole Island a décidé de suspendre tous ses programmes et de fermer ses bureaux et ses locaux en raison d'un cas de COVID-19 parmi ses employés.

Tous les programmes de la Première Nation de Walpole Island (WIFN) seront suspendus immédiatement après qu’un employé du département financier du Conseil ait reçu un diagnostic positif à la COVID-19, selon le directeur des opérations de la Première Nation, James Jenkins.

Il en a fait la déclaration dimanche sur la page Facebook de la WIFNPremière Nation de Walpole Island , où il a aussi indiqué que tout le personnel du Conseil de la Première Nation devra subir un test de dépistage de COVID-19.

Lors d'une réunion avec le chef, le Conseil et le personnel de santé [dimanche] soir, nous avons déterminé qu'il était nécessaire de parvenir à maîtriser l'infection sur le lieu de travail de la WIFNPremière Nation de Walpole Island , peut-on lire dans la publication Facebook. En conséquence, tous les programmes doivent cesser immédiatement avec l'espoir que tout le personnel obtienne un test COVID-19. La priorité des tests sera coordonnée par le Centre de santé WIFNPremière Nation de Walpole Island au cours des deux prochaines semaines.

M. Jenkins a déclaré en entrevue que les programmes, qui comprennent l'éducation et les services sociaux, seront rétablis progressivement au cours des deux prochaines semaines.

Une mesure de précaution extrême

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, mardi, le chef de la Première Nation de Walpole Island, Charles Sampson, a déclaré qu'il y avait un cas de COVID-19 dans le département des finances du WIFNPremière Nation de Walpole Island .

[Le Conseil] s'est réuni pour discuter de certaines mesures correctives afin de répondre aux préoccupations du personnel et nous avons décidé de faire un nettoyage approfondi du bâtiment , a-t-il déclaré dans le message vidéo.

Nous avons fourni cette instruction au reste des bâtiments et des installations exploités par la bande. Et nous espérons que dans les deux prochaines semaines, nous allons progressivement remettre en service et continuer le service aux membres de la communauté.

M. Sampson a qualifié la décision du Conseil de mesure de précaution extrême . Il a ajouté que le conseil devait travailler sur un plan d'action plus complet pour faire face à la pandémie de COVID-19.

La communauté avait restreint l'accès aux non-résidents lors de la première vague de la pandémie afin de limiter la propagation du COVID-19.

La Première Nation de Walpole Island compte environ 1600 personnes. L'île est un territoire non cédé dans la rivière St-Clair, entre l'Ontario et le Michigan.