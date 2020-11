Le CANO n’obtiendra pas de financement de Nipissing Ouest l’an prochain

Lors d’une réunion lundi soir, le conseil municipal de Nipissing Ouest a adopté une résolution pour mettre fin à l’entente de financement avec le CANOConseil des arts de Nipissing Ouest , à la demande même de l’organisme.

Le CANOConseil des arts de Nipissing Ouest renonce ainsi à un financement de 25 000 $ l’an prochain, la troisième année de son entente avec la municipalité pour aider à couvrir des frais de programmation et de production. L’organisme a obtenu 50 000 $ en 2019 et 25 000 $ plus tôt cette année.

Le président du CANOConseil des arts de Nipissing Ouest , Marc Lavigne, souligne que l’organisme a suspendu ses activités jusqu’à la fin de l’année en raison des restrictions liées à la COVID-19.

Il ajoute que l’organisme ne prévoit pas présenter de spectacles au début de la nouvelle année ni au début de sa prochaine année fiscale, en avril prochain.

On a décidé de proposer à la municipalité de mettre leur argent ailleurs. On ne voit pas pouvoir l’utiliser aussi rapidement que nous le voulons. Marc Lavigne, président du CANO

Nous savons qu’il y a beaucoup d’entreprises et d’entrepreneurs dans la communauté de Nipissing Ouest qui ont peut-être besoin de l'appui de la municipalité pour survivre , souligne M. Lavigne.

Celui-ci souligne que le CANOConseil des arts de Nipissing Ouest a pris en considération les préoccupations de conseillers de Nipissing Ouest à propos du financement de l'organisme alors que les activités sont suspendues en raison de la pandémie.

Comme bons administrateurs, on a pris la meilleure décision pour notre organisme et pour notre municipalité , dit M. Lavigne.

Le président de l’organisme estime que les membres du conseil municipal sont très ouverts à une nouvelle demande de financement du CANOConseil des arts de Nipissing Ouest plus tard.

Quand nous reprendrons nos activités, on va certainement leur demander à nouveau s’ils peuvent nous appuyer , souligne M. Lavigne.

Avec les informations de Sophie Houle-Drapeau