Le petit Nathan a reçu son traitement et une partie des fonds amassés ira à des fondations

Le petit Nathan, qui avait obtenu via une loterie mondiale une dose d'un médicament à 2,8 M$, a reçu son traitement. Ses parents ont aussi annoncé qu'une somme de près d'un million de dollars qui avait été amassée servira à subvenir à ses besoins, mais ira aussi à la cause de sa maladie rare via des fondations.

C'est ce que ce couple de Chicoutimi, Geneviève Caron et Marc-André Ouellet, a précisé sur leur page Gofundme mardi. Étant donné que Nathan a obtenu le médicament Zolgensma autrement que par le Gofundme, cela signifie alors que les fonds amassés seront utilisés plus largement pour soutenir la cause de l'amyotrophie spinale et aussi pour aider Nathan à faire face à ses besoins médicaux complexes , a écrit Marc-André Ouellet.

Nathan est atteint d’amyotrophie spinale de type 1, une maladie dégénérative qui s’attaque aux muscles. En général, les enfants qui en souffrent atteignent à peine l’âge de deux ans. Son frère jumeau n'est pas atteint. Ils ont célébré leur premier anniversaire le 20 octobre dernier.

Le jeune garçon avait été pigé récemment lors de la loterie mondiale de la compagnie pharmaceutique Novartis/Avexis, qui offre ainsi gratuitement des doses de son médicament Zolgensma.

La campagne de financement sur Gofundme servait à payer ce médicament. Au moment de l'annonce, Marc-André Ouellet avait affirmé que le couple se donnait une période de temps pour réfléchir sur l'utilisation du montant amassé, soit 915 000 $.

Une partie des fonds ira ainsi à des fondations choisies par le couple. Ensuite, nous voulons donner aux fondations et organismes suivants qui soutiennent la communauté SMA (note : de l'anglais Spinal muscular atrophy) ou qui nous ont appuyé et aidé durant notre campagne, soit Cure SMA Québec, Cure SMA Canada, Dystrophie musculaire Canada, Fondation Rachel et Fernand Gilbert ainsi que la Fondation du CHU de Québec , a-t-il précisé.

Marc-André Ouellet souhaiterait que du dépistage de la maladie soit fait. À chaque année, c’est 8 à 10 bébés qui vont naître au Québec avec l’amyotrophie spinale. Pour nous, c’est impensable qu’il existe un traitement qui peut pratiquement renverser les conséquences de la maladie si celui-ci est donné avant l’apparition des symptômes et qu’aucun dépistage ne soit fait , a plaidé le père de famille.

Finalement, il sera possible pour ceux qui le désirent de tout simplement recevoir un remboursement, en contactant Gofundme avant le 1er décembre 2020.