COVID-19 : le maire de Gatineau s'adresse directement aux élus de l'Assemblée nationale

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a décidé de s’adresser aux élus de l’Assemblée nationale pour souligner la fragilité du système de santé de l’Outaouais et l’importance de corriger ce qu’il considère être une grande injustice.

M. Pedneaud-Jobin a présenté une lettre aux députés qu’il a lue en ouverture du conseil municipal de Gatineau mardi soir.

Selon le maire, la ville de Gatineau ne se retrouverait pas en zone rouge si ce n’était de la faiblesse du réseau de la santé de l’Outaouais, puisque la région compte un nombre peu élevé de cas de la COVID-19 par rapport à d’autres régions du Québec.

Depuis le début de cette crise, le taux de cas actifs en Outaouais est non seulement le plus bas de toutes les zones rouges du Québec, mais il a même régulièrement été plus bas que certaines des régions en zone orange , affirme M. Pedneaud-Jobin. Il est clair que du seul point de vue de la santé publique, nous devrions être en zone orange, même orange pâle.

Le maire Pedneaud-Jobin regrette de voir la ville de Gatineau faire les frais de décennies de négligence en matière d’investissement en santé .

Les conséquences du délestage

Le délestage mis en place pour faire de la place aux patients atteints de la COVID-19 entraîne aussi, selon lui, de nombreux problèmes puisque si la ville était en zone orange, des centaines de personnes auraient été soignées, opérées, examinées, rassurées.

Si ce n’était de cette injustice, nous pourrions, avec prudence, nous retrouver dans un restaurant pour un café et briser l’isolement qui nous pèse. Nos aînés souffriraient moins. Nous perdrions moins d’emplois, car l’essentiel de nos pertes se fait dans des domaines qui seraient ouverts en zone orange. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Maxime Pedneaud-Jobin précise toutefois qu’il ne veut pas dénoncer le gouvernement actuel qui a récemment annoncé la construction d’un nouvel hôpital pour la région.

Il veut surtout avant tout pour inscrire dans l’esprit et dans la mémoire de tous les élus de Québec à quel point l’Outaouais vit une injustice grave, aux conséquences humaines et économiques importantes, ainsi que l’urgence de la corriger rapidement.

Enfin, il espère que Québec réussira à convaincre le gouvernement fédéral d’augmenter ses investissements en santé pour permettre à l’Outaouais de se rattraper en termes de qualité de soins.