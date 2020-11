La COVID-19 fait des ravages dans les centres de soins albertains

Le centre South Terrace d’Edmonton n’est que le plus récent exemple d’une situation qui se répète un peu partout en Alberta. Depuis trois semaines, 83 des 90 résidents ont été infectés. Onze en sont morts.

Pour les proches de ceux et celles qui y habitent, les dernières semaines ont été remplies d’angoisse.

Je veux savoir si mon père reçoit le même niveau de soin qu’il recevait avant le 21 octobre [début de l'éclosion, NDLR], s’il n’est pas laissé seul dans son lit raconte Karen Steiner.

Si elle est autant préoccupée par la qualité des soins prodigués, c’est que 70 employés de la résidence ont contracté le nouveau coronavirus. Autant de préposées aux bénéficiaires et d’infirmières qui ont dû être remplacées dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Réseau santé albertain, un organisme qui défend l’accès aux soins en français dans la province, rappelle à quel point les éclosions ont des effets boule de neige dans les résidences.

Aussitôt qu’il y a quelques membres du personnel qui sont atteints du virus, non seulement ces personnes-là doivent aller en quarantaine, mais aussi les gens avec qui ils ont travaillé pendant un certain temps, alors ça crée un vide.

Une situation qui aurait pu être évitée, selon le Syndicat de la fonction publique de l’Alberta, qui représente environ 15 000 préposés, dont ceux de South Terrace.

Le gouvernement de l’Alberta aurait pu faire comme la Colombie-Britannique et prendre en charge tous les centres de soins privés. Nous sommes maintenant à un point critique, les employés font des heures supplémentaires presque tous les jours, on manque de gens pour couvrir des quarts de travail , indique Susan Slade, la vice-présidente du syndicat.

Elle ajoute que la pénurie de main-d'œuvre existait bien avant la pandémie.

Alors que c’est tout le réseau de la santé albertain qui appelle à l'aide depuis des semaines, le gouvernement de Jason Kenney se défend d’avoir manqué de préparation.

Bombardé de questions à l'Assemblée législative, le ministre de la Santé Tyler Shandro accuse le NPD de Rachel Notley d’exagérer la crise.

Nous avons donné 170 millions de dollars de plus aux centres de soins pour qu’ils embauchent davantage, achètent de l’équipement de protection et se conforment aux mesures de santé publique , répliquait-il lundi.

Le manque de personnel ne se réglera pas de sitôt, analyse toutefois le Dr David Hogan, médecin gériatre et professeur à l'Université de Calgary. La crise actuelle devrait provoquer un véritable débat de société, ajoute-t-il.

S’attaquer à la pénurie de personnel et à la formation dans les centres de soins va prendre du temps, ça nous demandera aussi un investissement à nous comme société de payer davantage pour recruter de la main-d'œuvre .(...) C’est de plus en plus évident que nous devons répondre à des défis de fond dans tout le système des soins de longue durée.

Dr David Hogan, médecin gériatre et professeur à l'Université de Calgary