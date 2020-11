Moins de lèche-vitrine, mais plus d'achats au Carrefour de l'Estrie

Le Carrefour de l'Estrie a adopté une série de mesures pour y limiter le flânage. Daniel Durand, du groupe Mach, propriétaire du Carrefour de l’Estrie, explique que ces mesures semblent porter leurs fruits.

Depuis que nous sommes en zone rouge, la foire alimentaire est fermée, et déjà là, cela a ralenti un certain achalandage qu’on voyait quotidiennement de gens qui venaient manger sur place, flâner pour prendre un café, explique-t-il. Les gens viennent en groupes plus petits, des individus seuls, des gens à deux. Avant, on voyait des familles, des gens qui se donnaient rendez-vous pour faire leur magasinage.

Le centre a également embauché des agents de sécurité additionnels pour s’assurer que les consignes sanitaires sont respectées. Mais si cela semble freiner l’achalandage, les impacts financiers semblent mineurs. Daniel Durand explique que les achats n’ont pas diminué.

La qualité du panier d’achats est plus élevée qu’à l’habitude, puisque les gens vont venir choisir, et non magasiner [...] Les gens entrent, vont choisir ce qu’ils ont à choisir au magasin ciblé, vont faire l’achat et partir, souligne-t-il. Il y a beaucoup moins de flânage, de lèche-vitrine.

L’expérience de magasinage n’est pas celle de l’année passée. Les gens portent le masque, les gens doivent parfois attendre devant une boutique, on a retiré la plupart des bancs. Ce sont toutes des mesures qu’on a une obligation de mettre en place qui affectent [sic] l’expérience de magasinage, mais les gens sont plus qualifiés quand ils se présentent.

Achats en ligne et prévoyance

Certaines directions de santé publique recommandent par ailleurs d'éviter carrément les centres commerciaux, et invitent les citoyens à favoriser l'achat en ligne sur les sites web de leurs commerçants habituels.

Si l'achat doit se faire en personne, mieux vaut s'y prendre à l'avance. Le lèche-vitrine représentant un risque modéré de contracter la COVID-19, surtout en cas de fort achalandage, les spécialistes recommandent fortement de ne pas attendre à la dernière minute pour faire ses achats, afin de limiter la cohue dans les centres commerciaux.