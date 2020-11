COVID-19 : un record de 717 cas et 11 décès en Colombie-Britannique

Le bilan quotidien de la pandémie de la COVID-19 en Colombie-Britannique bat un nouveau record avec 717 infections supplémentaires et 11 autres décès des suites de la maladie.

Désormais, la province compte 23 661 cas de contaminations depuis le début de la crise sanitaire. Comme le disait, lundi, la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, aucun doute, la Colombie-Britannique est au milieu de la deuxième vague. Et celle-ci devient virulente avec tous les indicateurs qui sont à la hausse jour après jour.

Par communiqué, la Dre Henry et le ministre de la Santé, Adrian Dix, révèlent que le nombre d’hospitalisations lié au nouveau coronavirus bat aussi un record avec 198 personnes, dont 63 se trouvent aux soins intensifs.

Depuis que la province est aux prises avec cette pandémie, 310 Britanno-Colombiens ont perdu la vie. Par ailleurs, c’est en Colombie-Britannique que le Canada a enregistré la première victime du nouveau coronavirus.

Alors que 10 960 personnes sont sous surveillance des autorités de la santé publique parce qu’elles ont été exposées au virus, la province recense 6589 cas actifs du SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19.

« Tout comme nous enfilons nos vestes pour nous garder au chaud sous la pluie et la neige, nous devons aussi le faire avec nos couches de sécurité COVID-19 pour nous protéger tous », déclarent les autorités de la santé de la province. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms (CBC)

Contrairement à lundi, les autorités n’annoncent aucune nouvelle éclosion communautaire. Par contre, nous avons une nouvelle éclosion dans un établissement de soins de santé, Tsawaayuss-Rainbow Gardens, dans la régie de la santé de l'île de Vancouver , signalent-elles.

Le virus se propage

Les régions des régies de la santé Fraser et Vancouver Coastal demeurent les plus en proie aux contaminations. Cependant, soulignent les autorités de la santé publique, elles observent une augmentation de cas sur l’île de Vancouver, dans l’Intérieur et le Nord de la province .

Beaucoup de ces cas sont liés aux voyages vers et à partir de la grande région de Vancouver. C’est pourquoi il est important que nous restions chez nous et que nous voyagions moins pour le moment. Les autorités de la santé de la Colombie-Britannique

La santé publique demande à la population de garder le contact de manière virtuelle pour que l’hiver se passe en toute sécurité pour tout le monde .

La Dre Henry et le ministre Dix tiendront une mise à jour en personne jeudi.