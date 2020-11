Des centaines de pêcheurs se préparent à une saison sous hautes tensions en N.-É.

La communauté micmaque de Sipekne'katik a lancé en septembre une pêche de subsistance convenable hors saison et sans plan de pêche dûment approuvé par Pêches et Océans Canada.

Cette pêche a soulevé la colère de certains pêcheurs non autochtones. Certains d'entre eux avaient alors coupé les cordages et les bouées des pêcheurs autochtones le 17 septembre au quai de Saulnierville dans la baie Sainte-Marie.

Reprise des hostilités en vue?

Le chef de la communauté micmaque de Sipekne'katik, Mike Sack, avait alors proféré des menaces de représailles durant la saison commerciale. Il a d’ailleurs réitéré ses menaces mardi, même s'il a reconnu que le calme est bel et bien revenu ces derniers temps dans la baie Sainte-Marie.

Si rien n’est conclu entre nous et Pêches et Océans pour nous dédommager d’ici le début de la saison, nous allons bloquer tous les quais, il n’y aura pas de pêche dans la zone 34 cette année. -Mike Sack, chef de la communauté micmaque de Sipekne'katik, le 6 novembre 2020

Malgré tout, Mike Sack affirme que les membres de sa communauté sont inquiets pour leur sécurité, à l’approche de la saison de pêche.

Le chef de la Première Nation micmaque de Sipekne'katik, Mike Sack (archives) Photo : CBC/Logan Perley

Il demande à Pêches et Océans d’intervenir. C’est entre les mains de Pêches et Océans et je leur ai fait part de mes préoccupations. Vous savez, les pêcheurs commerciaux ont retiré et coulé nos casiers à homard , dit-il.

La communauté micmaque de Sipekne'katik détient actuellement neuf permis de pêche commerciale au homard pour la saison qui commence le 30 novembre, en plus des permis de pêche de subsistance convenable et des permis de pêche alimentaire.

Des pêcheurs se retirent

Les pêcheurs non autochtones, de leur côté, continuent de dénoncer la pêche hors saison des pêcheurs autochtones. Bien qu’ils reconnaissent le droit de pêche de subsistance des autochtones, ils demandent que celle-ci soit effectuée durant la saison de pêche commerciale.

Lex Brukovskiy est un représentant local de l'Union des pêcheurs des Maritimes Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Selon Lex Brukovskiy, pêcheur et représentant local de Meteghan de l’Union des pêcheurs des Maritimes, au moins trois bateaux de pêche n’iront pas en mer cette année, en raison des tensions sur l’eau.

Il ajoute que les pêcheurs doivent aussi se rendre deux fois plus loin au large pour aller chercher le homard, et qu’il est de plus en plus difficile de vivre de la pêche dans la région. Depuis quatre ans, il n’y a plus d’argent à faire ici , conclut Lex Brukovskiy.

Le travail du médiateur

Un médiateur a été nommé par Ottawa en octobre dernier pour rapprocher les deux partis du conflit de pêche, et tenter de ramener le calme dans la région.

Au début du mois de novembre, Allister Surette avait rencontré les pêcheurs non autochtones, mais n’avait pas encore rencontré les pêcheurs autochtones.

Allister Surette a été nommé médiateur dans le conflit de pêche en Nouvelle-Écosse Photo : Radio-Canada

Mike Sack avait affirmé lors de sa nomination qu’il doutait de l’impartialité de ce médiateur. Le chef de la communauté micmaque de Sipekne'katik jugeait que M. Surette, en plus d’être Acadien, n’avait pas assez d’expérience sur les questions autochtones, et les droits issus des traités.

Mike Sack a indiqué qu’il n’y a aucune entente à l’heure actuelle avec le fédéral concernant un plan de pêche de subsistance convenable, mais que les discussions se poursuivent.

Le mandat du médiateur doit se terminer à la fin du mois mars 2021, mais il pourrait être prolongé.

Allister Surette devrait faire un rapport préliminaire d’ici la fin de l’année 2020, et le rendre public en mars 2021.

Avec les informations de Nicolas Steinbach