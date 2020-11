Des centaines d'écoles ontariennes invitées à un concours d'écriture anti-avortement

« Pourquoi l'utérus, traditionnellement l'endroit le plus sûr du monde, est-il devenu l'endroit le plus dangereux et non protégé du monde ? »

C’est le thème sur lequel un organisme de la région de Niagara propose aux étudiants de 11e et de 12e année d’écrire, avec l’opportunité de gagner jusqu’à 1500 $.

L’invitation au programme de bourse Ted Colleton a été envoyée à 350 écoles ontariennes cette année, dont une centaine langue française, selon l'organisme Niagara Region Right to Life. Au moins 400 écoles ailleurs au pays ont également été contactées par l’organisme.

La directrice générale de la Coalition pour le droit à l’avortement au Canada, Joyce Arthur, est scandalisée. Elle martèle que le thème de l’essai blâme les femmes et présume que l’avortement est quelque chose de mal . Ça suppose essentiellement que les femmes veulent tuer les bébés , lance-t-elle.

Les essais devraient être sur des sujets forçant les étudiants à se questionner. Là, on leur demande d’écrire sur de la propagande. En quoi cela pourrait-il être éducatif ? Joyce Arthur, directrice générale, Coalition pour le droit à l’avortement au Canada

La militante pro-choix Joyce Arthur représente la Coalition pour le droit à l'avortement au Canada. Photo : Radio-Canada

L'invitation distribuée aux parents « par erreur »

L’École secondaire catholique de Hearst, dans le Nord de l'Ontario, a transmis l’invitation par erreur à des parents, mardi. Elle s’est rapidement rétractée et excusée après qu’un parent ait critiqué la démarche.

La directrice de l'établissement scolaire, Nancy Lacroix a confirmé à Radio-Canada avoir lu le courriel trop rapidement et l’avoir transféré aux parents sans l’autorisation du Conseil scolaire du district des Grandes Rivières. Ce dernier n’a pas souhaité commenter la situation.

L’association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques s’est également faite avare de commentaires, affirmant ne pas être au courant de la situation .

Deux fois plus d'invitations

Le coordonnateur du programme de bourses Ted Colleton, Dan Di Rocco, explique que le concours revient année après année depuis 19 ans. Bon an mal an, il cumule entre 20 et 100 participants.

On a pu envoyer plus du double d’invitations aux écoles cette année en utilisant les courriels comme seul moyen de communication , dit-il.

Avec ce programme de bourse, Niagara Region Right to Life dit vouloir aider à éduquer et informer les plus jeunes générations sur le caractère précieux et les possibilités de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle, et comment certaines menaces affectent ces possibilités dans les premiers stades de la vie .