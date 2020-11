La Colombie-Britannique envisage de prolonger le congé scolaire des élèves

La province ne rejette pas l’idée de prolonger ce long congé cette année pour limiter la propagation de la maladie dans la communauté.

C’est une mesure que j’envisage depuis un certain temps […] nous examinons les mesures qui pourraient nous aider à réduire les risques dans nos communautés et à protéger davantage nos écoles , expliquait la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, en conférence de presse lundi.

Son message reflète celui du ministre de l’Éducation, Rob Fleming, qui souhaite s’inspirer des mesures prises dans d’autres provinces comme l’Ontario pour déterminer si le congé annuel doit d’être prolongé.

Nous observons évidemment les autres provinces qui considèrent également l’idée de prolonger le temps des fêtes au-delà de la période de Noël et du jour de l’An , affirmait-il lundi.

Une fausse bonne idée?

La fermeture prolongée des écoles n'est pas garante d’une diminution de la transmission de la COVID-19, souligne le Dr Brian Conway, directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver.

Selon lui, le milieu scolaire est un milieu sécuritaire et contrôlé, ce qui rend le dépistage et le traçage des cas beaucoup plus rapide. Il rappelle le cas de l’École de l’Anse-au-sable, à Kelowna, où l’éclosion a été identifiée et éradiquée rapidement pour que l’école puisse rouvrir ses portes.

Je pense que les écoles doivent demeurer ouvertes et faire partie de la nouvelle normalité. Je ne suis pas certain que de les fermer va contribuer de façon significative à adresser la pandémie telle qu'elle est , explique-t-il.

Depuis le début de la pandémie, un mathématicien à l'Université de la Colombie-Britannique, Daniel Coombs, aide le gouvernement provincial à modéliser les données liées à la COVID-19.

S’il est difficile de prévoir, selon lui, l’impact précis qu'auront les vacances sur la recrudescence des cas dans la province, il admet qu’un congé prolongé des élèves n’est peut-être pas le meilleur moyen d’endiguer la pandémie.

Je ne pense pas qu’une semaine de congé supplémentaire serait une si bonne chose. Daniel Coombs, mathématicien à l'Université de la Colombie-Britannique

La période des fêtes pourrait avoir un impact positif sur la pandémie, dit-il, mais seulement si la population ne remplace pas son travail et sa routine scolaire par d'autres interactions sociales.

Inquiétude des parents

Peu importe la décision du gouvernement, la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique est tout de même préoccupée par la situation.

Sa directrice générale, Marie-Andrée Asselin, indique toutefois que les parents autant que les enfants sont motivés à aplatir la courbe pour passer Noël en bonne santé, même si cela comprend l'idée de prolonger la fermeture des écoles.