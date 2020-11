En entrevue avec Patrice Roy mardi à ICI RDI, le ministre québécois de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a déclaré qu'il souhaitait ardemment que GardaWorld achète la société britannique G4S. Il a même proposé l'aide d'Investissement Québec au besoin.

Fondamentalement, ça serait très bon pour le Québec. Pierre Fitzgibbon, ministre québécois de l'Économie

Cette déclaration faisait suite à la requête formulée lundi par le président et chef de la direction de GardaWorld, Stéphane Crétier, qui avait demandé la veille au premier ministre François Legault d'intervenir auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour qu'elle renonce à G4S.

C'est que la CDPQCaisse de dépôt et placement du Québec possède 35 % des parts d'Allied Universal Security Services, une firme américaine qui est, elle aussi, intéressée à mettre la main sur la société britannique pour devenir numéro un au monde.

Indirectement, deux entités québécoises se retrouvent donc en concurrence pour acheter G4S.

Deux propositions d'achat variant entre 5 et 6 milliards de dollars américains ont été déposées dans les derniers mois par GardaWorld et Allied Universal. Toutes deux ont été rejetées. Mais en coulisse, la bataille continue. Et le ton monte.

Québec peut-il y faire quelque chose?

Questionné sur l'avenir de ce dossier, le ministre Fitzgibbon a souligné mardi qu'en matière de gouvernance, la Caisse ne pouvait pas, avec seulement 35 % des actions de la compagnie, décider à elle seule de la stratégie qui devrait être mise de l'avant par Allied Universal.

Il s'est toutefois demandé si la CDPQ aurait vraiment dû investir dans la firme américaine en 2019, sachant qu'elle était en concurrence directe avec GardaWorld, dont le siège social est situé à Montréal, et que les deux sociétés ambitionnaient déjà de devenir la plus grande entreprise au monde de services de sécurité.

C'est ça, la vraie question , estime-t-il. Du reste, Québec n'a pas d'autorité sur la Caisse de dépôt , une institution indépendante du pouvoir politique, a rappelé le ministre.

Plus tôt dans la journée, le premier ministre Legault avait déclaré qu'il n'avait pas l'intention de s'immiscer dans le conflit entre GardaWorld et la CDPQCaisse de dépôt et placement du Québec . Je ne pense pas que la Caisse ait le pouvoir, la légitimité de dire à Allied : "Ne faites plus d'offre sur l'entreprise anglaise" , avait-il expliqué.

Plus de détails suivront.