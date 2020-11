COVID-19 : Santé publique Ottawa recommande un temps des Fêtes modeste

La médecin-chef de Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ), la Dre Vera Etches, a laissé entrevoir que les rassemblements ne seront pas recommandés à l’approche de Noël en raison du bilan de personnes infectées par la COVID-19.

Selon la Dre Etches, ce n’est pas le temps de lever le pied sur les mesures sanitaires en place, même si dans l’ensemble, plusieurs indicateurs montrent un léger ralentissement de la transmission de la COVID-19 à Ottawa , a-t-elle indiqué en point de presse.

La médecin-en-chef de Santé publique Ottawa, Vera Etches. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer/CBC

Le risque d’augmentation [de la propagation] de la COVID-19 n’a pas disparu. Les recommandations sont les mêmes qu'elles ont été pour l’Action de Grâce et Halloween, c’est-à-dire de rester avec les gens de votre foyer , rappelle Dre Etches.

C’est vrai que c’est important de célébrer ensemble, mais nous devons choisir les méthodes virtuelles. Les gens ont été créatifs pour l’Halloween, et c’est possible encore de l’être. Dre Vera Etches

Par ailleurs, la Ville d’Ottawa a connu une hausse particulièrement modérée des nouveaux cas de COVID-19, mardi, avec 11 personnes de plus infectées.

Pour observer une croissance aussi faible de la propagation du virus dans la capitale nationale, il faut remonter au 1er septembre où 8 cas avaient été enregistrés.

SPOSanté publique Ottawa rapporte cependant deux décès supplémentaires liés à la maladie. Depuis le début de la pandémie, 361 personnes ont succombé au coronavirus et 7968 personnes l'ont contracté.

La tendance à la baisse se poursuit également pour le nombre de cas actifs. Il y en a officiellement 462. On dénombre cependant 39 éclosions, soit 4 de plus que lundi.

Pas d'harmonisation des règles pour l'instant

Alors que l’Outaouais est en zone d’alerte maximale, en rouge, c’est le statu quo à Ottawa qui demeure orange. Cependant, Santé publique Ottawa reste aux aguets.

Nous sommes une grande communauté. L’Outaouais et la ville d’Ottawa offrent beaucoup de possibilités de voyager entre les deux municipalités. Depuis le début de la pandémie, les chiffres sont similaires, les taux sont similaires, les situations sont similaires [... ] et nous avons les mêmes caractéristiques. Mais, nous habitons dans différentes provinces. Alors on suit les directives de nos provinces respectives. Et c’est possible que la différence entre l’Outaouais qui est rouge et Ottawa qui est orange demeure. Ça va dépendre des actions des gens qui habitent à Ottawa , a déclaré la médecin-chef de SPOSanté publique Ottawa .

Au Québec, le gouvernement Legault devrait annoncer dans les prochains jours ses directives pour les rassemblements pour la période des Fêtes.

Mais entre-temps, en Outaouais, 39 nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan, mardi, pour un total de 3101 personnes contaminées.

Le nombre de décès en Outaouais reste stable, avec un bilan de 65 morts liés au coronavirus depuis le printemps dernier, rapporte le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais.

Un seul CHSLD est sous surveillance, il s'agit de la Piéta. Onze personnes à cet endroit ont été contaminées lors d'une éclosion de coronavirus. Mais il n'y a aucun cas actif actuellement.

Des cas de coronavirus ont aussi été identifiés dans 29 écoles primaires et secondaires.

Pour sa part, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) fait état de 4 nouveaux cas de COVID-19 mardi.

Depuis le début de la pandémie, 770 personnes ont contracté le virus, et 608 sont désormais rétablies. Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario affiche maintenant un bilan de 29 morts sur son site web.à

Cornwall abrite le plus de cas actifs, soit 55, contre 15 pour Hawkesbury.