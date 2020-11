Le Conseil culturel fransaskois emménage à Saskatoon

Le Conseil culturel fransaskois (CCF) ouvre un nouveau bureau satellite à Saskatoon pour se rapprocher des artisans et du public du centre et du nord de la province.

Cette nouvelle branche de l’organisme s'installe dans des locaux au sein de l'édifice qui abrite la Troupe du Jour. Quatre employés y travaillent déjà.

Ce nouveau pied-à-terre permettra au CCFConseil culturel fransaskois d'avoir une présence plus marquée dans le plus grand centre urbain de la province, en œuvrant plus en proximité des communautés francophones du Nord et de ses partenaires, dont la Communauté des africains francophones de la Saskatchewan, le Réseau Santé en français, ou encore la Fédération des francophones de Saskatoon , explique la présidente du CCFConseil culturel fransaskois , Anne Brochu Lambert, dans un communiqué de presse.

La proximité de la salle de spectacle de la Troupe du Jour faciliterait également la réalisation d'éventuels projets virtuels, explique la directrice générale du CCFConseil culturel fransaskois , Suzanne Campagne.