Près de 120 employés de Masonite perdent leur emploi à Lac-Mégantic

L’entreprise de fabrication de portes résidentielles et architecturales mettra fin à ses activités le 31 décembre.

Par voie de communiqué, Masonite explique que ses activités seront transférées aux États-Unis, pour se rapprocher de la ville-mère.

C’est vraiment un choc, on ne s’attendait pas du tout à ça, admet la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin. Mais je vous dirais qu’on fait face à la nouvelle, et aujourd’hui, on se mobilise pour tenter de réduire les impacts le plus possible pour notre population.

Julie Morin explique que les entreprises locales ont déjà été interpelées afin de permettre à tous les travailleurs locaux qui le souhaitent de rester à Lac-Mégantic. La mairesse rappelle que l’industrie du bois est très forte dans la région, et elle a confiance que les employés puissent être embauchés.

On a beaucoup d’autres entreprises dans la MRC du Granit qui ont des besoins. On vient juste de terminer le portrait de nos besoins pour 2021, et on sait qu’il a 200 postes à pourvoir dans nos entreprises. On souhaite que ces employés-là puissent avoir accès à ces postes. Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

La mairesse explique que les démarches seront faites en collaboration avec Masonite, qui a mis en place un comité de reclassement.

Masonite assure également que les activités de l'usine de fabrication de portes résidentielles à Lac-Mégantic ne seront pas touchées.

L'usine IMM située dans le quartier Fatima, à Lac-Mégantic Photo : Capture d’écran - Google Map

Pas de déménagement pour la troisième usine

Masonite, qui a pignon sur rue depuis 107 ans à Lac-Mégantic, y possède trois usines, et deux d'entre elles servent à la production d’IMM. En 2017, cette division avait d'ailleurs inauguré des installations dans l’entrepôt de Logi-Bel, financées en partie par la Ville.

Ce sont des équipements complètement neufs, déplore Julie Morin. On est en train de revoir tout ça et de voir ce qu’on peut faire pour la suite.

Quant à la troisième usine de Masonite, la mairesse soutient avoir eu la confirmation qu'il n'y a pas de plan de déménagement.