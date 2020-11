Dresser des tentes pour continuer d’enseigner pendant la pandémie

C’est le cas de l’école Sage Creek School, qui a dû transformer le gymnase et la salle de musique en salle de classe.

Au lieu d’offrir les cours d’éducation physique dans un endroit restreint, la DSLR a décidé d’installer deux tentes à l’extérieur.

Chaque tente peut accueillir 17 jeunes et permet aux enseignants d’offrir des cours d’éducation physique dans un endroit aéré et plus sécuritaire. Même si les tentes ne sont pas chauffées, elles permettront aux élèves de se protéger du vent.