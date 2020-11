Des parents appuient l'idée de prolonger les vacances scolaires de Noël

On pense à prolonger le congé après la période des Fêtes, parce que nous savons que peu importe l’étendue de notre message, les gens vont se rassembler pendant les Fêtes , a dit le Dr Roussin au cours d’une téléconférence mardi.

Si nous pouvons éviter un cycle d’incubation après les Fêtes, on sera peut-être en mesure d’éviter que le virus entre de façon importante dans nos écoles , a ajouté le médecin en chef.

Jean-Marie Simard, parent d’un garçon de 9e année qui va à l’École Saint-Lazare, se réjouit de cette possibilité.

Pour lui, cette fermeture des établissements scolaires devrait même avoir lieu plus tôt, dès début décembre.

Nous sommes dans le rouge, il y encore trop de trafic. Nos mômes veulent bien écouter, mais c’est bien dur , explique-t-il.

Ghislaine Boga, mère de quatre enfants qui vont aux écoles Lagimodière, à Lorette, et Gabrielle-Roy, à Île-des-chênes, estime aussi que prolonger les vacances de Noël est une bonne idée.

Selon elle, compte tenu de la durée de la crise sanitaire, les familles voudront se retrouver pendant les Fêtes.

Je pense que cela serait vraiment bien pour la santé mentale de beaucoup de personnes. Ghislaine Boga, parent d'élèves

La mère de famille ajoute qu’elle serait prête à garder ses enfants pendant un mois.

On doit juste être capables d'accepter qu’on ne puisse pas [terminer] ce qu'on a l’habitude de [terminer]. Il faut trouver une balance entre le travail académique et la santé mentale , indique-t-elle.

Liliane Jègues ne s’inquiète pas non plus pour le programme scolaire. Si la province décide de fermer les écoles, cette mère de trois élèves de l’École Taché suivra.

Mais il faut qu’ils se décident, car nous, en tant que parents, nous avons besoin de nous organiser! Si les enfants restent à la maison, il faut voir comment on va les occuper , lance-t-elle.

Un répit de plus pour les enseignants

Du côté de la Commission scolaire franco-manitobaine aussi, on se dit prêt à suivre les directives de la province.

Bernard Lesage, son président, estime que cela pourrait aider à faire baisser le nombre de cas, comme on l’a vu au printemps dernier quand les écoles étaient fermées.

Ce dernier pense aussi que cela pourrait aider les équipes de la Division scolaire franco-manitobaine.

Cela donnerait un certain répit à notre personnel, cela leur permettrait de respirer un peu plus et de reprendre dans de meilleures conditions , commente-t-il.

La Manitoba Teachers’ Society n’a pas souhaité réagir pour l’heure. Par voie de communiqué, la présidente des Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba, Lillian Klausen, explique que la MTS va prendre part aux discussions avec l'équipe provinciale de la planification à la réponse éducative au COVID-19, qui se rencontre mercredi, et qu'elle va considérer l'idée, ses impacts et les opinions des uns et des autres.

Avec les informations d'Abdoulaye Cissoko