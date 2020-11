Accusé du meurtre au premier degré de son père de 93 ans

Giuseppe Calabrese, 64 ans, aurait tué Gennaro Calabrese dimanche, dans une résidence de la rue Dumas, dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Le corps inanimé du nonagénaire a été découvert lundi matin par une personne venue prodiguer des soins à domicile à son épouse.

La victime présentait des blessures à la tête, selon nos informations.

L'accusé a comparu par visioconférence en après-midi. Il demeure détenu jusqu'à sa prochaine audience prévue le 15 décembre.

En 2006, Giuseppe Calabrese a été reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux dans une affaire de menaces, vol et méfait.

L'enquête policière est toujours en cours au sujet du 23e homicide survenu à Montréal cette année.