« Évitez les rassemblements », exhorte la santé publique de la Côte-Nord 

C’est ce qu’a confirmé en point de presse mardi le médecin-conseil du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Dr Richard Facheoun, en ajoutant que les autres membres du personnel ont été dépistés. L'employé en question n'a pas été en contact avec les résidents.

Les résultats des tests sont attendus prochainement.

Ce cas au CHSLD N.-A Labrie fait partie des quatre cas comptabilisés dans la région mardi.

Depuis samedi dernier, huit nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés sur le territoire nord-côtier, portant le total à 185 depuis le début de la pandémie.

Cette augmentation soudaine inquiète le directeur général par intérim de la santé publique de la Côte-Nord, Claude Lévesque, qui exhorte les citoyens à éviter les rassemblements intérieurs.

Franchement, la situation a de quoi être inquiétante. Il ne faut vraiment pas relâcher les mesures. On vient d’avoir une recrudescence et c’est très préoccupant , a-t-il expliqué en conférence de presse. Là on assure le contrôle, on a un bon travail de la santé publique, mais, en même temps, ça nous met sur le qui-vive de façon absolue.

