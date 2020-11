Des quarts de 12 heures imposés au personnel soignant dans les foyers d’éclosion

Les infirmières, les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes qui travaillent dans les hôpitaux de Chicoutimi et d’Alma, ainsi que dans les CHSLD Jacques-Cartier et Georges-Hébert, seront contraintes de faire des quarts de travail de 12 heures à compter de samedi.

Ces établissements sont touchés par d’importantes éclosions de COVID-19. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean applique ainsi la directive ministérielle déjà en vigueur à l'hôpital d'Alma.

La présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Bouchard, déplore la mesure qui suscite de la colère parmi le personnel soignant.

Les gens, pour une multitude de raisons, ne peuvent pas nécessairement être sur des quarts de 12 heures puisque familialement parlant, parfois c’est quasi impossible de pouvoir faire ça , explique-t-elle.

C’est un sentiment d’abandon, de manque de reconnaissance et surtout un manque de mobilisation sur le terrain. On se dit que si on avait fait plus auparavant, on n’en serait pas rendu là aujourd’hui. Julie Bouchard, présidente du Syndicat des professionnelles en soins

Plus de 500 employés du réseau de la santé seraient en isolement soit de façon préventive ou parce qu’ils sont atteints de la COVID-19. On est face au mur avec un manque de professionnels en soins qui est extrêmement critique, avec également une augmentation très importante d’hospitalisations dues à la COVID-19. C’était inévitable , insiste Julie Bouchard.

La présidente rappelle que le syndicat réclame depuis plusieurs années une amélioration des conditions de travail des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes pour favoriser le recrutement et la rétention du personnel.

On le dit depuis tellement longtemps que le réseau de la santé est malade et que ce sont les professionnels en soins qui portent ce réseau-là à bout de bras, souligne-t-elle. À un moment donné, ces bras-là tombent et c’est ce qui se passe présentement , constate Julie Bouchard.

Des enjeux majeurs de ressources humaines

Par courriel, la porte-parole Joëlle Savard a indiqué que le CIUSSS fait face à des enjeux majeurs de disponibilité de ressources humaines, ce qui force la direction à adopter des mesures plus contraignantes pour le personnel. Le CIUSSS affirme que cette façon de faire ne fait pas habituellement partie de sa philosophie de gestion.

Il s’agit d’une mesure contraignante que l’établissement ne souhaite pas imposer de manière unilatérale en raison de la forte pression vécue par notre personnel et le sentiment de fatigue qui accable toutes nos équipes en cette période de pandémie. Nous sommes d’ailleurs grandement reconnaissants de tous les efforts déployés par notre personnel dévoué. Joëlle Savard, porte-parole, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

D'après une entrevue de Michel Gaudreau