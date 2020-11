TikTok étend sa fonction de contrôle parental sur son application

L’application TikTok et sa société mère, ByteDance, ont souvent été pointées du doigt par le passé, accusées entre autres de ne pas protéger suffisamment les données des personnes d’âge mineur.

En avril 2020, le réseau social chinois a répliqué avec Family Pairing (Mode de sécurité famille), une fonctionnalité qui permet aux parents de gérer notamment le temps d’écran et la messagerie directe de leurs enfants sur l’application, une première sur les réseaux sociaux.

Voilà que sept mois plus tard, TikTok étend ses paramètres de contrôle parental avec quatre nouvelles fonctions.

Partout dans le monde, l’application permet maintenant de :

1- Limiter les commentaires sous les vidéos

L’adulte peut décider de n’accepter que les commentaires des proches de l’enfant, ou encore de désactiver complètement le champ commentaire.

2- Limiter l’accès aux mentions J'aime

Les vidéos avec lesquelles l’ado a interagi ne sont plus visibles sur sa page profil, ou alors elles le sont seulement pour les proches, selon les paramètres choisis.

3- Limiter l’accès à la barre de recherche de l’application

L’ado ne peut plus chercher de contenus, de comptes d’autres internautes, de mots-clics ou de chansons. Cet outil est une forme de punition pour une personne qui utilise TikTok activement, car elle ne pourrait plus découvrir de nouvelles tendances ou de comptes en vogue.

4- Modifier le niveau de confidentialité du compte, de public à privé

Cette dernière option restreint l'accès des contenus publiés par l’ado aux personnes familières. Plusieurs désactivent cette fonction dans le but d’obtenir plus de mentions J'aime et de visionnements pour leurs vidéos.

Pour activer le couplage familial, rendez-vous dans les paramètres du compte, sélectionnez l’option de jumelage familial, puis balayez le code QR sur l’appareil de l’enfant.

Sachez toutefois que les ados peuvent à tout moment désactiver le contrôle parental. Le cas échéant, le parent sera notifié par l’application.