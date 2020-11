Une rentrée à l’école primaire pour des élèves du secondaire à Gatineau

Radio-Canada a appris que les fonctionnaires du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) envisagent de proposer à son conseil d’administration d’utiliser l’école 036, une école primaire qui ouvrira ses portes à la rentrée 2021 dans le secteur du Plateau, afin d’accueillir les élèves du secondaire de la 040 jusqu’à son ouverture (janvier 2022) .

Les élèves du primaire qui doivent en principe commencer l’année scolaire 2021 à cette nouvelle école utiliseraient pour leur part des classes modulaires [aux écoles] du Plateau et Amérique-Française et autres espaces disponibles de septembre à décembre.

Puis, ils seraient transférés en janvier 2022 dans la nouvelle école que les élèves du secondaire auront quittée pour rejoindre la leur.

Il faut absolument trouver une solution où loger les élèves , soutient le directeur général adjoint du CSSPOCentre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais , Stéphane Lacasse.

C’est sûr que la solution de l’école 036 nous est apparue assez rapidement puisque c’est un espace supplémentaire disponible , rajoute-t-il.

Toute cette opération est devenue nécessaire en raison des retards encourus dans la construction de trois écoles dans l’ouest de la ville. Le CSSPOCentre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais a récemment annoncé des délais dans l’ouverture de deux écoles secondaires en raison de la pandémie.

La future école 036 aura une capacité d’accueil de 744 élèves et l’école secondaire 040, de 810 élèves.

Cette solution retenue est au coeur d’un document de travail présenté par le CSSPOCentre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais au conseil d’établissement des écoles Grande-Rivière, du Plateau, de l’Amérique-Française, du Marais et des Deux-Ruisseaux les 10 et 11 novembre dernier.

L’école 040 doit permettre de désengorger l’École secondaire Grande-Rivière qui déborde depuis des années.

En date du 30 septembre 2020, on comptait 2083 élèves pour cet établissement qui peut en accueillir 1750. Or, le CSSPOCentre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais prévoit une clientèle de 2318 élèves l’an prochain, soit 235 de plus.

Les autorités scolaires ont déjà déplacé 242 élèves de Grande-Rivière vers l’École primaire des Tournesols cette année. Toutefois, l’ École des Tournesols ne peut plus accueillir des élèves du secondaire en raison de la croissance de la clientèle du primaire dans le secteur , peut-on lire dans le document.

La direction du CSSPOCentre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais doit présenter sa solution au conseil d’administration le 7 décembre et, selon Stéphane Lacasse, tout indique que c’est ce scénario qui sera retenu.

Un scénario qui inquiète des enseignants

Radio-Canada a obtenu un échange de courriels entre enseignants d’écoles qui seraient touchés par la solution évoquée par le CSSPOCentre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais .

L’idée de déménager des enfants du primaire en pleine année scolaire et de diviser l’école 036 pendant trois mois laisse des enseignants perplexes.

La présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, Suzanne Tremblay, souhaite que si c’est le scénario retenu, il faudra [donner] du temps aux enseignants pour faire la transition étant donné la complexité de la situation.

Ce sont des dommages collatéraux de la gestion des écoles dans le Plateau , dit-elle en référence au fait que le rythme de construction des écoles n’a pas suivi la croissance démographique.

Mais la présidente du Comité de parents du CSSPOCentre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais , Kim Jessome, ne lance pas la pierre aux dirigeants du Centre de services.