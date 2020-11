Le reconfinement entretient la violence domestique

Les nouvelles restrictions imposées dans certaines régions de la Colombie-Britannique, dont l’interdiction de fréquenter d’autres personnes que celles de son propre foyer, se font sentir dans certains organismes de lutte contre la violence faite aux femmes.

À l’organisme indépendant Battered Women’s Support Services de Vancouver, la directrice générale Angela Marie MacDougall, note une nette augmentation des appels de détresse au cours des derniers jours.

On avait atteint un certain plateau dans le nombre d’appels cet été, mais depuis que les autorités ont resserré les règles, les appels augmentent à nouveau. Angela Marie MacDougall, directrice générale, Battered Women’s Support Services

Dans le Grand Vancouver, l’organisme Crime Stoppers s’inquiète aussi des effets de la deuxième vague et des restrictions imposées par la province. La violence a plus de chances de rester derrière les portes closes et moins de gens peuvent en être témoins, rapporte Linda Annis, directrice générale de l’association de prévention du crime. Elle ajoute que le stress ainsi que la pression émotionnelle et financière vécue par les familles n’aident en rien.

Angela Marie MacDougall se demande comment gérer la situation à long terme, car l’isolement est une arme de choix pour entretenir le cercle de la violence domestique.

VictimLinkBC est un service téléphonique sans frais, confidentiel et multilingue, disponible en tout temps et partout en Colombie-Britannique et au Yukon, au 1 800 563-0808.

Répondre aux appels de détresse

Florence B. Lepage est membre du collectif Vancouver Rape Relief and Women's Shelter, une organisation qui accompagne les femmes victimes de violence.

Les membres de cette organisation répondent aux appels de femmes dans le besoin. Des femmes qui ont besoin de soutien émotionnel ou bien qui sont dans des situations non sécuritaires.

Elle constate que les femmes victimes de violence à la maison font face à beaucoup plus d’obstacles pour s’en sortir en contexte de pandémie.

Le travail à la maison, c’est là que le bât blesse. La pandémie a créé une escalade de violence et cela est plus difficile pour les femmes de quitter les relations avec une personne abusive. C’est plus difficile d’appeler une ligne de crise ou la police. Leur conjoint passe plus de temps avec elle, fouille plus dans leur téléphone. Florence B. Lepage, membre, Vancouver Rape Relief and Women's Shelter

L’insécurité financière, accentuée par la pandémie, peut aussi faire en sorte que les femmes qui avaient un plan pour s’extirper d’une relation abusive décident finalement de rester ou de reporter leur plan, souligne Florence B. Lepage.

Aider malgré la COVID-19

Chacun des organismes le rappelle : l’aide est toujours là, malgré la pandémie.

Angela Marie MacDougall indique que les mesures sanitaires sont en place dans les maisons de transition. Des chambres d’hôtel sont aussi offertes aux femmes qui auraient besoin de faire une quarantaine.

Le plus important, c’est d’appeler. On va établir un plan sécuritaire. La sécurité est plus importante que n’importe quelle distanciation sociale. Angela Marie MacDougall, directrice générale, Battered Women’s Support Services