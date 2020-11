Six nouveaux cas de COVID-19 dans le Nord-du-Québec

Six nouveaux cas confirmés de COVID-19 s'ajoutent au bilan du Nord-du-Québec aujourd'hui le 17 novembre.

Le centre régional de santé et services sociaux de la Baie-James (CRSSS) indique que toutes ces personnes résident à Chibougamau et Chapais, et qu'elles ont été en contact étroit avec des personnes infectées.

Cinq d'entre elles étaient déjà en isolement préventif, et une autre personne a été placée en isolement dès la sortie des résultats. Selon les données du CRSSS, 102 personnes sont présentement en isolement.

Le Nord-du-Québec compte présentement 16 cas actifs. Depuis le début de la pandémie, la région a recensé 41 cas de COVID-19, dont 32 depuis le mois d'octobre.

En Abitibi-Témiscamingue, aucun nouveau cas de COVID-19 n'a été déclaré au cours des 24 dernières heures.