L’Alberta ne recense aucun autre cas de grippe porcine chez un humain

Le ministère de la Santé de l’Alberta a déclaré qu’en dépit des tests de dépistage effectués, aucun autre cas positif n’a été identifié.

Dans une déclaration, il ajoute qu’une comparaison génétique préliminaire du virus du patient avec des échantillons historiques de porcs suggère comme source que l’individu a indirectement été contaminé par des porcs.

La médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, a déclaré que ce cas, une variante de grippe A (H1N2), a été détecté à la mi-octobre après qu'un patient se soit présenté avec des symptômes pseudo-grippaux dans un service d'urgence du centre de l'Alberta.

Le patient a été testé pour la grippe et pour la COVID-19 dans le cadre d'un processus de routine. Il lui a ensuite été recommandé de rester à la maison pendant 10 jours. Selon la Dre Deena Hinshaw, le patient s'est retabli de la maladie.

27 cas récensés au monde

Il s'agissait du premier cas signalé au Canada depuis 2005, date à laquelle la déclaration est devenue obligatoire, et de l'un des 27 cas recensés mondialement.

Une fois le cas détecté, les responsables du ministère de la Santé et ceux du ministère de l'Agriculture et des Forêts de l'Alberta ont lancé une enquête de santé publique afin de déterminer la source du virus et vérifier qu'aucune propagation ne s'était produite.

Deena Hinshaw a déclaré que les échantillons de COVID-19 du centre de l'Alberta seraient testés rétrospectivement pour la grippe et que les résidents du centre de l'Alberta se verraient proposer un test de dépistage de la grippe dans les semaines à venir.

La grippe A (H1N2) n'est pas une maladie d'origine alimentaire et n'est pas transmissible aux humains par le porc ou d'autres produits provenant de porcs. Les États-Unis comptent la majorité des cas signalés au cours de la dernière décennie.

Les experts en maladies infectieuses estiment que le cas n'était pas susceptible d'être un problème majeur à moins qu'il ne se propage d'une personne à l'autre.