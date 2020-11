Le campus montréalais du Cégep de la Gaspésie reste anglophone

Ce cégep a ouvert, l’automne passé, un campus anglophone dans le quartier Ahuntsic, au nord de Montréal. Sur la façade de cette bâtisse plutôt sombre, collée à l’entrée d’un métro et à d’autres commerces, aucune trace d’un établissement d’enseignement.

Le campus est en réalité géré par Matrix College, une école privée, avec laquelle le Cégep de la Gaspésie et des Îles a signé une entente. Les lieux sont quant à eux propriété du Groupe Hermès, qui est détenu, notamment, tout comme Matrix College, par l’homme d’affaires ontarien Naveen Kolan. Celui-ci se charge entièrement du recrutement pour le compte du cégep.

Matrix College, comme d’autres établissements privés, est dans la ligne de mire des autorités fédérales et provinciales, selon une enquête de Radio-Canada. Des établissements évoquent une guerre commerciale pour convaincre des étudiants indiens de s’inscrire chez eux, alors que le recrutement en Inde s’intensifie. Ces étudiants peuvent débourser près de 25 000 $ pour une courte formation professionnelle.

En début d’année, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer les agissements de ce cégep, qui comptait près de 2000 étudiants étrangers. Alors que ce campus ne proposait que des formations en anglais, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, avait haussé le ton.

Québec a ainsi réclamé des cours de français dans chaque parcours , en indiquant avoir un problème à ce que ce soit exclusivement en anglais . C’est quand même choquant , avait lancé le ministre.

Malgré ces critiques, aucun changement n’a été opéré et le cégep ne s’engage pas, dans un échange de courriels avec Radio-Canada, à répondre positivement aux demandes du gouvernement Legault.

Un site francophone difficile à trouver