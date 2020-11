Les logements sont rares dans le Restigouche-Ouest

Malgré quelques nouvelles constructions, les logements disponibles sont une denrée rare à Kedgwick, à Saint-Quentin et dans toute la région du Restigouche-Ouest.

Pour combler leurs besoins en main-d'œuvre, les entreprises se sont tournées ces dernières années vers l’immigration. À un point tel, qu’on retrouve maintenant dans ce secteur des résidents provenant de 12 nationalités différentes, notamment d’Ukraine, de Russie, d’Algérie et du Mexique.

Et cette tendance ne semble pas vouloir ralentir.

D’ici le printemps, près de 30 nouvelles familles des quatre coins de la planète sont attendues, dont une dizaine avant la fin de 2020.

Ces 10 familles, on est capable de les héberger. Mais on se pose des questions pour le mois de janvier parce qu’on n’a plus de logements. Ce qu'il y avait, on l'a pas mal pris.

Jocelyne Poirier, directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Quentin