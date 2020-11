École en ligne, cerveau hors ligne : avoir un TDAH en temps de pandémie

Mettre de l’ordre dans son désordre

Cette année, la session scolaire de Belynda Lafleur, étudiante de deuxième année en psychologie à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), lui réserve bien des nouveautés et des défis.

Depuis septembre, en raison de la COVID-19, tous ses cours se donnent en mode virtuel. Belynda a été prise de court par la charge de travail et la gestion supplémentaire qu'implique l’école à distance.

Sérieusement, je ne m’attendais pas à tout ça , confie la jeune femme, en entrevue avec Radio-Canada.

Belynda est atteinte d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Elle a de la difficulté à mettre de l’ordre dans toutes ses tâches et à terminer ses devoirs.

Les lectures, les travaux, les examens, les présentations orales… Écoute, c’est beaucoup , tranche-t-elle sans ambages. Le simple fait de devoir résister aux distractions — allô Facebook! — rend le tout bien plus exigeant .

Je suis déconcentrée, je suis dans la lune, je perds le focus tout le temps, tout le temps. Belynda Lafleur, étudiante

Belynda Lafleur éprouve beaucoup de difficulté à s'organiser, à se concentrer, elle est agitée et ressent toujours un besoin de bouger.

Le TDAHTrouble du déficit de l’attention avec hyperactivité de Belynda se manifeste de plusieurs façons. La jeune femme éprouve beaucoup de difficulté à s’organiser, à se concentrer, elle est agitée et ressent toujours un besoin de bouger.

Comme près de 30 à 40 % des gens avec un TDAHtrouble du déficit de l’attention avec hyperactivité , Belynda doit également vivre avec un trouble anxieux, ce qui ajoute son lot de pépins.

Si l’adaptation à sa nouvelle vie en ligne n’a pas été facile, l’étudiante a quand même trouvé des solutions pour être plus efficace dans ses travaux scolaires. En faisant une rétrospection, Belynda a réalisé qu’elle s’appuyait trop souvent sur les autres pour ne rien oublier. Elle a choisi de renverser cette tendance.

J’ai besoin de beaucoup de repères de couleur alors je me suis acheté beaucoup beaucoup de Post-it que je colle un peu partout , explique-t-elle. Je me suis fait une grosse pancarte avec mes dates d’examens, je l’ai fait avec de la couleur pour pouvoir m’aider.

Cette stratégie semble lui avoir donné confiance à un point où elle semble même prête à poursuivre des cours à distance, l’hiver prochain.

Mon Dieu, là je me sens comme une guerrière , lance-t-elle un sourire dans la voix. Je me sens mieux préparée, je sais à quoi m’attendre.

Imaginez que le TDAH soit le chef d'orchestre qui dirige toutes les fonctions du cerveau. Même si tous les instruments fonctionnent correctement et que les musiciens savent bien jouer, le chef d'orchestre, lui, ne fait pas son travail.

Blâmez le chef d’orchestre!

Difficulté à se concentrer, incapacité à prêter attention aux détails, tendance excessive à la distraction, train de pensées qui filent à toute allure, impulsivité et bougeotte sont généralement les symptômes auxquels on associe le TDAHtrouble du déficit de l’attention avec hyperactivité .

Pourtant, c’est un trouble plus complexe que cela puisse paraître, nuance la Dre Sabrina Fréchette, psychologue clinicienne de l’équipe de santé psychologique d’Orléans. Le TDAHtrouble du déficit de l’attention avec hyperactivité interfère aussi avec les fonctions exécutives et les capacités à se contrôler.

Prenez un chef d’orchestre, illustre-t-elle. Imaginez que le TDAHtrouble du déficit de l’attention avec hyperactivité soit celui qui dirige toutes les fonctions du cerveau.

C’est comme si nos instruments dans notre cerveau fonctionnent bien, les musiciens savent bien jouer, mais que le chef d’orchestre ne fait pas son travail , explique-t-elle. Il ne dit pas quand c’est le temps de jouer, de baisser le son ou d’augmenter le rythme.

Le TDAHtrouble du déficit de l’attention avec hyperactivité n’a rien à voir avec l’intelligence, précise Dre Fréchette. C’est plutôt une question de régulation et d’inhibition comportementale, motrice et verbale.

Ce problème d’organisation qu’on remarque chez Belynda est assez commun chez toutes les personnes qui ont un TDAHtrouble du déficit de l’attention avec hyperactivité . Comme la notion du temps est un problème constant chez elles, et que l’organisation se caractérise par cette habileté à gérer son temps, mettre de l’ordre dans ses affaires représente un défi supplémentaire.

Maximiser sa concentration

Catherine Paquette a déjà plusieurs sessions d’université derrière elle. L’étudiante de l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais cumule déjà deux diplômes.

Tout comme Belynda, elle vit avec un TDAHtrouble du déficit de l’attention avec hyperactivité . Il lui a fallu, à elle aussi, quelque temps pour s’adapter à ses cours en ligne. Ayant trouvé des stratégies pour venir à bout de ses difficultés, elle apprécie désormais les avantages d’une formation à distance.

Oui, ça demande de l’ajustement, mais c’est loin d’être impossible. Catherine Paquette

Catherine Paquette réussit très bien à l'université malgré un TDAH. Elle cumule deux diplômes.

D’abord, exit le stress lié aux déplacements et fini le brouhaha constant dans les transports en commun. Ensuite, Catherine n’a plus à se livrer à une interminable gymnastique mentale au cours de laquelle elle se demandait, tous les matins, si elle avait oublié quelque chose.

De ne pas avoir à me déplacer et d’avoir toutes mes choses à la même place, ça fait que l’organisation, c’est beaucoup plus facile , soutient l’étudiante qui jouit désormais d’un regain d’énergie. [C’était] vraiment quelque chose qui me [fatiguait] beaucoup.

Comme rien n’est jamais parfait, être isolée socialement est toutefois un fardeau. Catherine s’ennuie des discussions qui se déroulaient à la sortie des classes avec ses collègues et ses professeurs à propos des examens ou des travaux à venir.

Je me sentais plus engagée. Je faisais partie d’un groupe. C’est vraiment la partie qui me manque de ne pas avoir les cours en personne , soutient-elle.

À la maison, pour tromper l’ennui et demeurer attentive, Catherine a choisi de diviser ses périodes d’étude.

Je fais des périodes de 45 minutes d’étude. Après ça, je me lève et je vais faire quelque chose de physique. Par exemple, je vais aller prendre une marche dehors ou faire du ménage , dit-elle.

Le TDAH n'a rien à voir avec l'intelligence, précise Dre Sabrina Fréchette. C'est plutôt une question de régulation et d'inhibition comportementale, motrice et verbale.

Il s’agit d’une excellente stratégie pour contrer la procrastination, estime la Dre Fréchette. Des périodes d’études plus courtes, avec des pauses régulières, favorisent une meilleure concentration, évalue-t-elle. Rester assis pendant 3 h, en soi, ça devient une source de distraction.

Les balles de stress, les chaises qui permettent de bouger, les bureaux surélevés, le simple fait de dessiner pendant les cours ou de prendre des notes activement — même s’il ne s’agit que de mots clés — sont aussi d’autres pistes de solutions pour les étudiants qui ont un TDAHtrouble du déficit de l’attention avec hyperactivité , juge la spécialiste.

L’action mène à la concentration , dit-elle.

Des accommodements scolaires

Les étudiants qui ont un trouble du déficit de l'attention sont presque deux fois plus nombreux sur les campus universitaires qu'il y a quatre ans.

Au Québec, ils représentent environ 38 % des étudiants universitaires ayant un handicap, selon l’Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap (AQICESH).

Les établissements scolaires ont dû s’adapter à cette nouvelle réalité et ont mis à la disposition de ces étudiants différents programmes de soutien.

L’objectif, bien entendu, est de leur fournir les outils qui leur permettront de réussir.

À l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais , par exemple, les étudiants peuvent compter, tout au long de leurs études, sur l’appui du Service aux étudiants en situation de handicap (SESH). L'étudiant qui y a recours peut profiter de certains accommodements tels qu’obtenir du temps supplémentaire pour remettre ses travaux ou compléter ses examens.

Étant donné les nouveaux défis que posent les cours en ligne, Catherine et Belynda ont fait appel cette session-ci aux services du SESHService aux étudiants en situation de handicap .

Ça m'aide beaucoup, puisque les questions dans les examens sont plus pointues. Je ne me sens pas pressé dans le temps et j’ai le temps de bien lire la question et les choix de réponses , remarque Catherine.

Cette année avec toute l'adaptation et les ajustements qu’il fallait faire, je sentais que je n’avais pas le choix , concède Belynda. Ça m’a vraiment beaucoup aidé.

On a eu plus de demandes d’accommodement , constate pour sa part le directeur des communications de l’Université, Gilles Mailloux, qui attribue cette hausse aux nombreux changements liés au confinement.

Avec la pandémie, on a ajouté une orthopédagogue à l’équipe et de nouveaux services ont vu le jour, dont celui du mentorat par les pairs. Gilles Mailloux, directeur des communications, UQO

Le Service de soutien à l’adaptation scolaire (SSAS) du Cégep de l’Outaouais, qui aide environ 700 étudiants sur les trois campus chaque année, a dû lui aussi apporter quelques changements, notamment en bonifiant les heures de services.

On a étendu notre plage de services pour accommoder les étudiants parce qu'avec les cours en ligne, vous pouvez vous imaginer que de passer six heures en ligne, la fatigue augmente , explique Jacques Dumouchel, le coordinateur du SSASService de soutien à l’adaptation scolaire .

Cette mesure permet donc aux étudiants de prendre rendez-vous plus tard en soirée afin de bénéficier d’une pause des écrans après les cours.