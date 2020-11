Des habitants de Chestermere veulent que le masque soit obligatoire

Aux prises avec de plus en plus de cas de COVID-19, la Municipalité de Chestermere, à l’est de Calgary, explore la possibilité d’imposer le port du masque dans les lieux publics fermés. Une nouvelle règle que certains habitants espèrent voir mise en oeuvre.

Si le masque de protection est déjà obligatoire dans plusieurs villes albertaines comme Edmonton, Calgary, Banff, Airdrie et Camrose, il ne l’est pas encore dans d’autres comme à Chestermere. Pourtant, il y a de plus en plus de transmissions de la maladie dans cette communauté qui, en date du 15 novembre, comptait 67 cas actifs.

Jusqu’au 27 novembre, la municipalité est d’ailleurs elle aussi visée par les nouvelles restrictions de la santé publique sur les heures d’ouverture des restaurants et sur la fermeture des centres d’activités sportives de groupe, notamment en raison de sa proximité avec Calgary.

Mais certains habitants souhaitent d’autres mesures strictes comme l’obligation de porter un couvre-visage pour que la pandémie soit rapidement maîtrisée.

Nous sommes dans une situation aujourd'hui où il faut imposer le masque pour protéger les plus vulnérables, comme mon fils , estime Marlena Bova, mère d’un bébé de 7 mois atteint de la trisomie 21. Son fils est considéré comme une personne à risque, puisque ce syndrome peut provoquer des maladies chroniques pulmonaires.

Elle indique qu’il est plus difficile d’avoir de l’aide et des services pour son enfant en raison de la crise sanitaire : En ce moment par exemple, mon fils n’a pas accès à de la thérapie physique en personne, de l’ergothérapie ou de l’orthophonie.

Des résidents adhèrent déjà au masque

C’est la recommandation de la santé publique nationale. On devrait tous la suivre pour lutter contre la COVID-19 , pense aussi John Kerr, un membre de la communauté qui ne sort jamais sans son masque.

Tom Reid, un autre habitant, est lui aussi convaincu des bienfaits de porter le couvre-visage : Je porte le masque parce que c’est une bonne chose à faire, cela n’a que du bon.

Plusieurs résidents de Chestermere, comme Tom Reid, demande au conseil municipal d'imposer le masque dans les lieux publics fermés. Photo : Radio-Canada

Il faut se débarrasser du virus d'une façon ou d'une autre , dit de son côté Joe Misurelli en sortant de l’épicerie locale avec un masque couvrant son visage.

C’est triste à dire, mais un autre confinement est peut-être la solution, car beaucoup de gens ne suivent pas les consignes. Joe Misurelli

Comme Chestermere, Red Deer est aussi en train de débattre sur le port du masque au conseil municipal. Une décision définitive pourrait être prise lundi prochain.

Avec les informations de Nassima Way