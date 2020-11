Les résidents de Scotstown pourraient se rendre aux urnes 

C’est le gouvernement du Québec qui est derrière le déclenchement de ces élections.

On a reçu un courriel de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, comme quoi on devait tenir des élections lorsqu’il y avait un poste de mairie vacant , indique Mme Dubé.

Nous, on aurait aimé ne pas avoir à tenir d’élections, car l’année prochaine on va l’être… Il restait un an et quelques jours [avant les prochaines élections], et à moins d’un an, on n’était pas obligé d’y aller [en élection] , ajoute-t-elle.

Ça engendre des coûts dont on aurait pu se passer en tant que petite municipalité, ce n’est pas des choses qu’on souhaite, et on va peut-être arriver au même résultat… mais on n’a pas le choix, on suit les règles. Sylvie Dubé, mairesse suppléante de Scotstown

La mairesse suppléante Sylvie Dubé, en poste depuis le décès subit du maire Iain MacAulay à la fin d’octobre, a posé sa candidature.

Elle estime que les élections vont coûter environ 5000 $.

Selon le dernier recensement, un peu moins de 500 personnes habitent à Scotstown.

Avec les informations de Mylène Grenier