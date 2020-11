Crise en santé : la FIQ en Abitibi-Témiscamingue réclame l’intervention du gouvernement

Depuis quelques semaines, une réorganisation des services en soins infirmiers s’est mise en branle, menant à l’arrêt de certains services offerts dans une trentaine de CLSC, la majorité située en milieu rural.

Le point de service du CLSC de Duparquet. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Cette réorganisation, qui doit durer trois mois, est notamment causée par un manque de près de 250 professionnelles en soins en Abitibi-Témiscamingue, dont 160 infirmières.

La FIQ craint que la présente réorganisation temporaire des soins ne devienne permanente. La présidente de la FIQ-SISSAT, Véronique Éthier, lance donc un appel au gouvernement du Québec, afin que ce dernier reconnaisse la crise spécifique qui frappe la région, et qu’il mette en place un comité de travail intersectoriel et interministériel. Ce comité serait chargé d’élaborer un plan d’action et de trouver des moyens permettant à la région de sortir de la crise.

La FIQ souhaite que le comité réunisse des intervenants des ministères de la Santé et des Services sociaux, des Affaires municipales et de l’Habitation, de l’Immigration, du Travail, de l’Emploi, de l’Éducation, ainsi que du Conseil du Trésor.

C’est de la capacité d’offrir les services en région qui en dépend, de la pérennité de certains milieux de vie, de villages et de notre capacité comme région à maintenir notre pouvoir d’attractivité , soutient Mme Éthier par voie de communiqué.

La présidente de la FIQ-SISSAT, Véronique Éthier, et la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, rencontrent les médias afin de faire le point sur la situation en fin d’après-midi.

Plus de détails suivront.