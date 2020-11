Une publicité pour stimuler l’achat local pour Noël

Le gouvernement du Québec lance une publicité mettant en vedette le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, le maire de Québec Régis Labeaume et la mairesse de Montréal Valérie dans le but de stimuler l’achat local à l’approche des fêtes.

La vidéo d'un peu plus d'une minute présente le ministre Fitzgibbon en discussion d'abord avec la mairesse de Montréal dans une rue commerciale de la métropole, puis avec le maire de Québec sur la rue Cartier dans la capitale.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article

Ces commerces-là, on voudrait les voir au lendemain de la crise. On les connait, ils font partie de notre vie, de notre communauté. Pour qu’ils soient présents au lendemain de la crise, ça serait le fun de commencer à acheter maintenant , lance le maire Labeaume.

Commencez donc votre magasinage de Noël tout de suite. Comme ça, on évite les files et en plus ça fait tellement du bien d’encourager nos commerçants locaux , relance la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Si chaque famille québécoise dépensait cinq dollars de plus par semaine en achat local, ça représente un milliard pour l’économie du Québec. Ce n’est pas banal. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation

Achat en ligne

Pour les gens qui voudraient faire ces achats en ligne, Poste Canada recommande de le faire le plus tôt possible cette année pour éviter des retards et des déceptions.

Postes Canada ne peut estimer combien de millions de colis de plus seront expédiés cette année, mais cite un sondage selon lequel 48 % des Canadiens envisagent de faire en ligne la majorité de leurs emplettes des Fêtes.

Pour se préparer à répondre à une demande croissante, Postes Canada a embauché 4000 travailleurs saisonniers de plus et ajouté un millier de camions à sa flotte.