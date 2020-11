Les réservations pour la Parade des jouets s’envolent

Mireille Tremblay, vice-présidente des Ateliers Balthazar, s’attend à ce que l’événement soit à guichets fermés dès cet après-midi.

Les billets sont gratuits, mais les familles doivent réserver leur place. Les réservations sont en cours sur le site lepointdevente.com  (Nouvelle fenêtre) depuis midi.

Au moment de publier ce texte, les plages pour la journée du 21 novembre étaient toutes réservées.

Trois autres journées sont disponibles, soit les 22, 28 et 29 novembre.

Après une première journée très populaire samedi dernier, le maire Régis Labeaume a annoncé que l’événement serait de retour durant deux autres fins de semaine.

On est super satisfait, comme organisateur, de voir qu’on peut offrir notre parade à un plus grand nombre de familles. D'autant plus que nous étions vraiment déçu de ne pouvoir recevoir toutes les familles de Québec comme à l'habitude , souligne Mireille Tremblay.

En cinq jours, elle estime qu’un total de 10 000 familles, dans leur véhicule, auront pu assister au spectacle.

Un exemple du défilé du 14 novembre Photo : Radio-Canada

Ce défilé du père Noël a dû se réinventer cette année en raison de la pandémie. Ainsi, les artisans et le père Noël ne se déplacent pas dans les rues comme avant. Ce sont les familles qui circulent en voiture sur un trajet d’une trentaine de minutes, dans les stationnements du site ExpoCité.

Pour le moment, la productrice indique qu'il y a peu de chances qu'ils soient en mesure d'offrir d'autres dates, expliquant qu'en tant que producteur, ils sont engagés avec d'autres partenaires ailleurs dans la province durant le mois de décembre.

Trop populaire pour le site de vente

Le Point de vente confirme que l'événement est un succès et que le trafic sur le site était impressionnant mardi en début d'après-midi.

Pour cette raison, les personnes qui ont effectué leur réservation doivent s'attendre à un léger retard avant d'obtenir le courriel de confirmation, normalement envoyé immédiatement après l'achat.

Les courriels devraient être envoyés en fin de journée mardi.

L'important est de s'assurer d'avoir obtenu un numéro de confirmation, ce qui assure que le nom et les cordonnées de la personne qui a effectué la réservation ont bel et bien été enregistrées.

Le défilé des jouets est immobile, ce sont les visiteurs qui doivent s'y rendre en voiture en raison de la pandémie. Photo : Radio-Canada