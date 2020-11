Des campagnes de paniers de Noël bien différentes

À travers le Nord de l’Ontario, plusieurs organismes et banques alimentaires doivent repenser leurs activités de collecte de dons et de distribution de paniers de Noël pour respecter les consignes sanitaires, alors que la pandémie et le ralentissement économique pourraient augmenter la demande pour ce genre d’aide.

À Thunder Bay, l’organisme Christmas Cheer en est à ses derniers préparatifs en vue de sa campagne des paniers de Noël qui sera lancée le 27 novembre.

Les paniers qu’il distribue contiennent assez de nourriture pour une semaine, en incluant ce qu’il faut pour préparer un repas de Noël, ainsi que des jouets, explique Joleene Kemp, président de Thunder Bay Christmas Cheer.

L’an dernier, l’organisme a aidé plus de 8000 personnes en leur fournissant de la nourriture pour une semaine pendant les fêtes, et a donné des cadeaux à plus de 4000 enfants.

Des bénévoles de Thunder Bay Christmas Cheer font le tri parmi les denrées (archives). Photo : CBC/Kris Ketonen

Mme Kemp s’attend à des chiffres semblables cette année, et souligne que les besoins pourraient être exacerbés par la situation actuelle.

Nous mènerons une courte campagne, pour être efficaces tout en assurant que l’on peut aider plusieurs familles.

Les bénévoles se rencontrent virtuellement depuis septembre pour préparer la campagne de cette année. Ce sera différent, mais nous croyons que nous arriverons à aider les familles qui en ont besoin. Nous n’avons pas les mêmes capacités, mais nous avons le même enthousiasme.

Nous avons habituellement entre 800 et 1000 bénévoles qui se rassemblent pendant 4 jours pour assembler les paniers et les distribuer. Joleene Kemp, présidente de Thunder Bay Christmas Cheer

Normalement, nous avons une grande cueillette de denrées non périssables, et les élèves sont phénoménaux , raconte Mme Kemp.

Nous invitons les élèves à ramasser leurs pièces de monnaie. C’est vraiment grâce à la générosité des jeunes que nous arrivons à remplir notre mandat , ajoute la présidente de Thunder Bay Christmas Cheer.

Cette année, c’est l’organisme qui achètera les denrées et les cadeaux grâce aux dons en argent, indique Mme Kemp, et un nombre limité de personnes les assembleront pour éviter la transmission de la COVID-19.

Mme Kemp ajoute qu’ils s’assureront que tout ce qui est placé dans les paniers sera sûr, dans le contexte de la pandémie. Nous travaillons de près avec la santé publique pour nous assurer de respecter tous les protocoles.

Des consignes strictes

À Sudbury, l’Armée du Salut tient depuis le mois d’octobre des séances d’inscriptions pour son programme de paniers de Noël.

Jusqu’à maintenant, plus de 700 ménages se sont inscrits. Debbie VanderHeyden, capitaine pour l’Armée du Salut, estime que le nombre total sera semblable à l’an dernier.

Nous ferons tout ce qu’on peut pour apporter de l’espoir aux gens , a-t-elle souligné.

Elle indique que les gens qui entrent dans les locaux de l’église communautaire sur l’avenue Notre-Dame doivent porter un masque.

Des panneaux en plexiglas ont été installés pour assurer la sécurité des clients et des bénévoles. Photo : Radio-Canada

Mme VanderHeyden affirme qu’il est difficile de planifier la distribution, car la situation pourrait évoluer dans les prochaines semaines. Sudbury est passé en zone jaune cette semaine, après une flambée de cas de COVID-19.

Nous pourrons sans doute seulement avoir une personne à la fois dans le bâtiment. Nous demandons à tous d’être patients. Debbie VanderHeyden, capitaine, Armée du Salut

Elle ajoute que l’organisation se fie aux consignes du bureau local de santé publique et à celles de l’Armée du Salut au niveau national. Nous regardons ce que demande Santé publique Sudbury et districts et l’Armée du Salut, et nous suivons les consignes les plus sévères entre les deux.

Les paniers de Noël de l’Armée du Salut de Sudbury comprendront, comme à l’habitude, une dinde et une carte-cadeau d’épicerie.

Nous pensons qu’une carte-cadeau c’est mieux que de la nourriture, ce qui permet à chaque famille de choisir ce qu’ils veulent manger pour Noël , explique Mme VanderHeyden.

Les enfants recevront également un sac de jouets, mais ne pourront pas entrer pour les choisir. Les sacs seront préemballés par l’Armée du Salut. Nous ferons de notre mieux pour choisir des jouets intéressants selon l’âge des enfants.

Les jouets sont placés en quarantaine avant d'être placés dans des sacs. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Une collecte de jouets au volant, le 15 novembre, a connu un grand succès grâce à la générosité des Sudburois et de plusieurs partenaires, ajoute-t-elle.

Debbie VanderHeyden indique par ailleurs que l’organisme est à la recherche de cadeaux pour adolescents.

La campagne des marmites de Noël de l’Armée du Salut aura lieu du 20 novembre au 24 décembre, indique Mme VanderHeyden, avec des mesures strictes pour éviter la propagation de la maladie.

D’autres organismes à la recherche de solutions

L’Accueil francophone de Thunder Bay organise aussi depuis plusieurs années une campagne de paniers de Noël, pour les francophones dans le besoin.

La directrice générale, Angèle Brunelle, espère qu’elle pourra la tenir cette année, mais elle doit consulter les écoles et les autres organismes francophones pour déterminer la meilleure façon de procéder.

La préparation des paniers de l'Accueil francophone et la distribution se font habituellement dans les locaux de l'École secondaire catholique de La Vérendrye. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

D’habitude, une grande partie des dons sont amassés dans les écoles ou lors d’événements comme le souper de Noël du Club culturel francophone, et des équipes de bénévoles font la livraison des paniers pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.

De son côté, la Regional Food Distribution Association (RFDA), qui dessert tout le Nord-Ouest de la province, réfléchit également à ses options pour la préparation et la distribution des paniers de Noël.

Les paniers de Noël de la RFDA Regional Food Distribution Association sont principalement pour les personnes seules, les aînés et les couples sans enfants, qui ne répondent pas nécessairement aux critères des autres programmes, explique Volker Kromm, le directeur général de l'association.

Ce sont souvent des individus qui ont d’autres difficultés, par exemple pour se déplacer, précise-t-il.

Volker Kromm, directeur général de la RFDA. Photo : CBC/Cathy Alex

Le principal défi cette année selon lui sera celui de la distribution. Trouver un endroit sûr pour préparer les paniers, c’est difficile. La sécurité des bénévoles est prioritaire.

M. Kromm affirme toutefois que plusieurs entreprises l'ont contacté dans les derniers mois pour offrir leur aide, notamment pour la distribution de la nourriture. Il rappelle que son organisme dessert l’ensemble du Nord-Ouest, et veille notamment à la sécurité alimentaire de plusieurs Premières Nations isolées.

Nous croyons au droit de tous les Canadiens d’avoir accès à des aliments santé, et il y a beaucoup de pression à ce moment-ci de l’année, alors que nous nous préparons pour Noël, pour que nous répondions aux attentes. Volker Kromm, directeur général, Regional Food Distribution Association

M. Kromm indique qu'il n’est pas inquiet en ce qui concerne l’accessibilité des aliments, parce que la RFDARegional Food Distribution Association arrive à remplir ses entrepôts en allant chercher des surplus un peu partout au pays.

Les fermetures des restaurants entraînent des surplus d’aliments. Nous travaillons avec d’autres centres pour apporter la nourriture [dans le Nord-Ouest] et la redistribuer , explique-t-il.

Avec les informations de Jean-Loup Doudard