Patrick Voyer admet les ratés des systèmes de communication au SPVQ

L'opposition officielle à l'hôtel de ville de Québec est revenue à la charge lundi soir pour obtenir des explications de l'administration Labeaume sur les défaillances des systèmes de communication du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Des problèmes sont survenus au moins à trois reprises dernièrement, dont lors de l'intervention policière dans le Vieux-Québec qui a fait deux morts et cinq blessés le soir de l'Halloween.

Le 15 octobre, le conseiller responsable de la sécurité publique et des technologies de l'information à la Ville de Québec, Patrick Voyer, avait vanté les mérites des nouveaux systèmes de communication des policiers implantés dans la dernière année. Lors de cette assemblée plénière, rien ne laissait présager que la nouvelle technologie avait eu des ratés et que cela était connu de l'administration Labeaume.

Les équipes de la Ville affirmaient que le service était fiable à 99,999 % et qu'à ce jour, il n'y avait pas eu de panne.

Une information contredite par le chef de police dans une note interne obtenue par Radio-Canada. Robert Pigeon reconnaît que le système connaît des instabilités depuis plusieurs mois et que cette situation pourrait avoir des conséquences sérieuses.

Confrontation au conseil

Étiez-vous au courant? ont demandé tour à tour les trois conseillers de Québec 21 à Patrick Voyer. On implante un système, on est en rodage , a d'abord expliqué le conseiller Voyer. Après avoir reproché à l'opposition de chercher des problèmes et d'être pathétique , il a reconnu que tout n'était pas parfait.

Il y a toujours des éléments de correction. C'est depuis le début. Les gens sont au courant. Il y a des mesures de mitigation qui sont prises. Patrick Voyer, conseiller responsable de la sécurité publique

Cet aveu a fait sourciller le chef de Démocratie Québec. Je suis heureux d'apprendre qu'on est en période de rodage et qu'il y a encore des améliorations à faire , a dit Jean Rousseau. Il doute maintenant de la fiabilité et de la qualité des systèmes de communication.

Comme élu, nous devons avoir l'heure juste. Nous n'avons pas eu cette information. C'est un manquement grave. Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec

Bien qu'il fasse quelques admissions, le conseiller Voyer refuse d'aller plus loin. Il ne faut pas commencer à dire que le système ne fonctionne pas. Quand on veut faire peur, c'est cela qu'on fait , a-t-il répliqué à l'opposition.

Québec 21 reproche au conseiller Voyer de se contredire. Il n'y a pas de problème, mais il nous confirme qu'il y a des problèmes , s'est exclamé Jean-François Gosselin exaspéré. C'est très grave ce qui se passe ici ce soir , a-t-il ajouté.

Renfort

En l'absence du maire, c'est le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, qui a tenté de rappeler tout le monde à l'ordre. Des deux systèmes de communication à la police de Québec, il y en a qu'un seul qui a connu des ratés. La vie des policiers n'a jamais été en danger, a-t-il souligné.

Il reproche à l'opposition officielle de monter toute cette histoire en épingle. Rémy Normand fait le pari qu'on n'en parlera plus la semaine prochaine.