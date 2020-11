Pour les maires de Calgary et Edmonton, les restrictions doivent venir de la province

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, ne cesse de répéter que l’augmentation du nombre de cas dans la province est inquiétante. Les choses vont incroyablement mal. C’est bien pire que tout ce que nous avons connu depuis le début de la pandémie. Et nous allons dans la mauvaise direction , a-t-il déclaré vendredi en conférence de presse.

La semaine dernière, le gouvernement de l'Alberta a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la COVID-19, notamment à Edmonton et Calgary. Les activités récréatives intérieures en groupe y sont désormais interdites et les restaurants et les bars doivent arrêter de vendre de l’alcool à partir de 22 h et fermer leurs portes à 23 h.

Ce que j'aimerais de la part de la province, c’est de la transparence, de la visibilité, concernant leur processus de prise de décision, qu’ils expliquent pourquoi ils pensent que ces restrictions sont les bonnes , a demandé M. Nenshi.

Le chef de l'agence responsable des mesures d'urgence de Calgary, Tom Sampson, lui, s’est clairement prononcé en faveur d’un confinement de 28 jours, incluant la fermeture des écoles.

M. Sampson et M. Nenshi ont expliqué que l’état d’urgence local que pouvait décréter la Ville n’est pas un outil suffisant pour faire face à la pandémie. La Ville peut fermer les services municipaux, comme les centres de loisirs ou les bibliothèques. Mais on ne peut pas faire beaucoup plus , a détaillé le maire. Un état d'urgence local ne permet pas de fermer des commerces ou d'imposer des restrictions sur les infrastructures [...] C'est à la province d'agir , a souligné Tom Sampson.

Le maire d’Edmonton, Don Iveson, est d’accord. En entrevue lundi, il a expliqué que la Municipalité n’a pas les compétences pour prendre le type de mesures que la population réclame .

De plus, selon lui, la région est le bon échelon pour lutter contre la propagation du coronavirus, car ce dernier n’a que faire des frontières administratives.

Le virus ne se soucie pas de savoir si vous habitez à Saint-Albert, si vous travaillez à l’aéroport ou si vous allez à l'école à Edmonton. Don Iveson, maire d'Edmonton

Il soutient que les règles qui diffèrent d’une municipalité à l’autre ne font que créer de la confusion pour la population et de l'injustice pour les commerces. Je demande à ce que les mesures soient imposées fermement et rapidement à l'échelon provincial afin qu’elles puissent au moins s'appliquer à des régions entières , a déclaré le maire.

Cet été, Edmonton avait imposé le port du masque, car il était clair que la province ne le ferait pas, a expliqué Don Iveson. Mais, d’après lui, le gouvernement provincial est en ce moment ouvert à l'idée de mettre en place des restrictions supplémentaires.

Lundi, en conférence de presse, la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, a été interrogée sur un possible reconfinement. Elle a répondu que tout dépendra de l’efficacité des restrictions en vigueur, sans toutefois fermer la porte à la possibilité d’en imposer de nouvelles, si le nombre de cas de COVID-19 continue d’augmenter.