La Ville d'Ottawa se prépare pour la vaccination contre la COVID-19

La société pharmaceutique Moderna, de même que Pfizer et son partenaire BioNTech ont récemment annoncé que leur vaccin expérimental se révélait efficace respectivement à près de 95 % et de 90 % pour réduire les risques de contracter la COVID-19 dans le cadre de récents essais.

Les Services de protection et d’urgence de la Ville d’Ottawa en collaboration avec la santé publique et d’autres partenaires clefs s’organisent afin d’être prêts à vacciner les gens dès que les vaccins seront mis sur le marché.

Le directeur général des Services de protection et d’urgence, Anthony Di Monte. (Archives) Photo : Radio-Canada

On commence à se préparer. Ça va être complexe. C’est quelque chose qu’on n'a jamais fait. Ça va être une opération essentielle et probablement une des plus complexes qu’on a faites en termes de santé publique dans l'histoire récente. Donc, on a cru bon de mettre en place cette structure-là , explique Anthony Di Monte, directeur général des Services de protection et d'urgence à la Ville d'Ottawa.

Une organisation complexe

Plusieurs éléments viennent compliquer l’équation, souligne M. Di Monte, notamment les conditions de conservation d’un des vaccins développés qui nécessite d’être entreposé à des températures extrêmement basses et d’être administré en deux doses.

La majorité des produits pour la vaccination qu’on doit faire va nécessiter de venir deux fois pour deux injections. Donc, ça rajoute à la complexité. Et, s'il y a plusieurs produits, il faut s’assurer que le produit qu’on vous donne est le même qu’à la première injection, car il n’y aura pas les mêmes effets. Il y a beaucoup de complexité et on va apprendre de ça , poursuit M. Di Monte.

Par ailleurs, M. Di Monte ajoute que, pour contrôler la pandémie de COVID-19, une proportion de 80 % à 90 % de la population doit être inoculée.

Voilà pourquoi le directeur général des Services de protection et d'urgence demande à la population de ne pas baisser la garde trop rapidement.

L’inquiétude que nous avons, c’est que les gens aient l’impression, à cause qu’un vaccin est arrivé, que tout est réglé, on retourne à la vie normale. Ce serait la pire chose à faire. On n'est pas encore là , prévient M. Di Monte.

En attente de budget

La Ville d’Ottawa ne mentionne pas pour l’instant de chiffres. Elle se concentre plus dans l’organisation. Toutefois, elle compte sur l’aide de l’Ontario pour mener à bien cette opération.

On est tous au courant que ça va coûter de l’argent. Ça coûte des ressources humaines, ça prend du temps. On n'a pas établi de budget. [...] C’est clair qu’on doit s'assurer que cette opération-là se fasse efficacement [...] L’analyse des coûts budgétaires va se faire au fur et à mesure , a conclu Anthony Di Monte qui prévoit de demander un dédommagement au gouvernement provincial.

Avec des informations d'Estelle Côté-Sroka