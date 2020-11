L'assureur public économise 10M$ sur des réclamations frauduleuses

Les enquêteurs de SGISociété d’assurances de la Saskatchewan ont examiné 1234 allégations suspectes en 2019, économisant ainsi environ 10 millions de dollars en réclamations douteuses émises par des clients.

Parmi les réclamations les plus exagérées demandées par les clients en 2019, l’une concernait un client qui a déclaré le vol d’appareils électroménagers et les dommages réalisés sur le sol de la maison pendant le cambriolage.

Lors de l’enquête, les experts ont pris en photo de nouveaux appareils, remplacés par le client selon ses propos. Ils ont cependant découvert d’autres photos, prises un an et demi avant de faire la réclamation, qui montraient les mêmes électroménagers déclarés volés, ainsi que des dommages au sol, antérieurs au prétendu vol. La réclamation d'une valeur de plus de 228 000 $ a été rejetée.

La réclamation d’un client déjouée par son propre véhicule

SGISociété d’assurances de la Saskatchewan rappelle également que les réclamations sur les véhicules sont parfois frauduleuses. Un client, qui réclamait 44 000 $, s’est vu refuser sa demande après que la base de données de son véhicule eut révélé la fraude.

Selon la réclamation, le client avait garé son véhicule dans une rue résidentielle avant d'entrer chez lui. Le lendemain, les vitres et les feux arrière du véhicule étaient brisés et l'intérieur du véhicule complètement endommagé. Le client a déclaré avoir eu avec lui les deux clefs du véhicule une fois rentré chez lui.

Les enquêteurs ont vérifié les informations techniques téléchargées dans l’ordinateur de bord du véhicule, qui ont révélé qu'une des clefs du véhicule avait été utilisée pour accéder à l’intérieur du véhicule plusieurs heures après que le client eut déclaré être rentré chez lui. La réclamation a été rejetée.

Une marche de 12 kilomètres en une heure

Une autre réclamation douteuse a été déjouée par les enquêteurs, qui ont eu la puce à l’oreille grâce aux prouesses exceptionnelles décrites par la cliente dans sa réclamation.

La femme a déclaré avoir marché 12 kilomètres en une heure, après avoir été victime du vol de son véhicule, selon ses propos. Simultanément, la police a répondu à un incident impliquant le véhicule de la cliente qui avait heurté un pont situé à 12 kilomètres de l'endroit où la femme a déclaré son véhicule volé.

La police a cependant trouvé la femme en état d’ébriété et pieds nus à quelques centaines de mètres de la collision, selon les informations fournies par l’assureur.

La plainte a été rejetée pour avoir fait une fausse déclaration. Elle a perdu plus de 12 000 $ en dommages-intérêts.

Une réclamation d'assurance frauduleuse peut conduire à un refus de couverture, mais a également des implications futures en matière d'assurance, et pourrait même entraîner des accusations criminelles , précise l’assureur dans un communiqué de presse envoyé lundi.

L’assureur conseille d’ailleurs d’être juste et honnête lorsque vous faites votre réclamation afin d'éviter les ennuis.

Avec les informations de CBC