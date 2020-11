COVID-19 : moins de 50 cas dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Pour la première fois depuis quelques semaines, les nouveaux cas recensés dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches sont sous la barre des 50, avec respectivement 49 et 44 nouvelles infections.

Il faut remonter à près de deux mois pour le dernier bilan où les cas combinés dans les deux régions totalisaient moins de 100.

Au chapitre des décès, 8 personnes de plus ont succombé à la maladie en Chaudière-Appalaches pour un total de 107 morts depuis le début de la pandémie. Deux décès s’ajoutent au bilan de la Capitale-Nationale pour un total de 388.

10 000 cas dans la Capitale-Nationale

Dimanche, la Capitale-Nationale a également franchi la barre symbolique des 10 000 cas. Preuve de l’accélération de la propagation de la COVID-19 dans la région, les 1000 derniers cas ont été recensés dans les 9 derniers jours.

Lors de la première vague du printemps, il avait fallu 54 jours pour franchir le cap du millier de cas et un autre 106 jours pour atteindre les 2000 infections.

Au plus fort de la deuxième vague cet automne, 1000 nouveaux étaient rapportés dans la région environ toutes les semaines.

La Capitale-Nationale a franchi le cap des 10 000 cas le dimanche 15 novembre. Photo : Radio-Canada

À l'échelle du Québec, le plus récent bilan fait état de 982 nouveaux cas et 24 décès de plus. On dénombre un total de 126 054 cas de COVID-19 depuis le printemps.