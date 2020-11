Meurtre à Val-des-Monts : le présumé meurtrier faisait déjà face à des accusations d'agression sexuelle

On en sait un peu plus sur l'homme accusé d'avoir tué son père à Val-des-Monts dimanche soir.

Marc-André Giroux, 31 ans, était déjà accusé d'agression sexuelle, selon son avocat, Gérard Larocque.

Il fait face à deux chefs d'accusation pour des événements qui seraient survenus en septembre 2018.

L'accusé doit comparaître à nouveau le 30 novembre pour cette histoire.

Marc-André Giroux a été arrêté lundi et accusé du meurtre au deuxième degré de son père, Guy Giroux.

La prochaine comparution de Marc-André Giroux au palais de justice de Gatineau aura lieu lundi prochain, le 23 novembre.

La victime présentait de nombreuses marques de violence lorsque les policiers l'ont retrouvé dans une résidence du chemin de la Moisson à Val-des-Monts.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont quitté la scène du crime mardi et le dossier a été remis au Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec.

Un géant au coeur grand

Guy Giroux était un retraité du Service de police d'Ottawa, où il a travaillé pendant 31 ans, jusqu'à sa retraite, en 2012. Plusieurs de ses collègues ont rendu hommage à l’homme, qualifié de géant , sur twitter depuis l’annonce de la tragédie.

L'ex-chef de la police d'Ottawa Charles Bordeleau a bien connu la victime.

L'ex-chef de la police d'Ottawa Charles Bordeleau dit avoir été bouleversé par la nouvelle. Photo : Radio-Canada

J'ai travaillé avec Guy en 1999, quand j'étais sergent d'état major dans la section pour les jeunes , soutient Charles Bordeleau en entrevue à Radio-Canada. Guy était enquêteur pour les jeunes, je me rappelle qu'il était très soucieux des jeunes et de leurs familles. Il avait une grande présence physique aussi, mais quand il commençait à parler il était très modeste, gentil et calme.

Selon le chef de police à la retraite, M. Giroux voulait toujours donner une seconde chance aux jeunes délinquants.

Dans un cas en particulier, raconte M. Bordeleau, il avait beaucoup de pression pour déposer des accusations criminelles contre un jeune. Mais il a travaillé fort et a convaincu la couronne de ne pas déposer ces accusations parce qu'il voyait le potentiel dans le jeune et ça a bien fonctionné dans le long terme. C'est un petit exemple de ce que Guy faisait avec tous ses cas.

C'est une perte tragique pour la communauté, pour sa famille et pour ses anciens collègues , conclut M. Bordeleau.

Avec les informations d'Ismaël Sy