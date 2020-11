Les organes du garçon de 12 ans tué lors d'une fusillade à North York donnés

Dante Sebastian Andreatta faisait l'épicerie avec sa mère près de l'intersection des rues Jane et Finch quand il a été mortellement atteint par un projectile en milieu d'après-midi le 7 novembre dernier. Il est décédé à l'hôpital quatre jours plus tard.

C'est le cœur lourd que nous pleurons une vie qui a été enlevée trop tôt, mais qui n'est pas partie en vain. La gentillesse et la générosité de Dante continueront d’exister chez neuf vies qui ont été sauvées grâce à son don d'organes , a déclaré Margarita Segura dans une mise à jour d’une collecte de fonds en ligne sur le site GoFundMe créée la semaine dernière en soutien à la famille de Dante.

Selon Mme Segura, le jeune homme aimait le football, la natation et faire du vélo avec ses amis et cousins.

Il nous manquera profondément et on se souviendra vivement de lui comme le garçon beau, aimant, enthousiaste, actif et engageant qu'il était , a ajouté Mme Segura.

Deux hommes font face à une série d'accusations liées à la fusillade mortelle, dont meurtre au premier degré, tentative de meurtre, et voies de fait graves.

En plus du jeune M. Andreatta, trois autres personnes ont été touchées par les coups de feu, dont un jeune de 17 ans. Tous les trois ont depuis été libérés de l'hôpital.