Sherbrooke demande vos suggestions dans le cadre du projet Grandes-Fourches

On invite les citoyens à participer en grand nombre à cette soirée-là , a indiqué Vincent Boutin, conseiller municipal du district des Quatre-Saisons et président du Comité consultatif d'urbanisme.

On est en mode "écoute" et on veut faire de ce quartier-là quelque chose qui rassemblera et qui laissera une trace durable des consultations.

Vincent Boutin, conseiller municipal du district des Quatre-Saisons et président du Comité consultatif d'urbanisme.